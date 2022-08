Detenido sujeto por venta clandestina de gasolina

En el sector 5 de Julio en Valle La Pascua, en el municipio Infante, funcionarios de la Policía del estado Guárico desmantelaron un depósito donde vendían gasolina; por el caso hay una persona detenida.

El hombre surtía gasolina a precio subsidiado y vaciaba el tanque para vender a precio de dólar

Se infirmó que en dicho almacén encontraron 2.400 litros del mencionado combustible, distribuido en 1.200 envases de refresco de dos litros.

Más de mil envases fueron encontrados en el depósito

La policía supo la novedad, gracias a varias denuncias realizadas por vecinos de la zona, incluso, por algunos compradores de la gasolina.

Cuando llegaron al sitio se encontraba un hombre, quien manifestó era el encargado del depósito.

En un principio negó todo lo relacionado con una supuesta venta de gasolina, apuntando que eran “solamente chismes de la gente que no perdonan que las persona honradas trabajen”.

Buscó la manera de deslastrarse del tema, hablando de la situación del país y sobre el movimiento del dólar. Pensando que los funcionarios policiales se comerían el cuento, el individuo asumió una actitud sospechosa cuando los efectivos de la PoliGuárico procedieron a entrar a una habitación del depósito; en ese punto hallaron el combustible.

“Eso que está ahí es de uso particular, no piensen lo que no es”, exclamó el hombre, que para evitar el procedimiento de los uniformados dijo “si quieren se pueden llevar algunos envases, 5 para cada uno y 10 para la patrulla”, inmediatamente fue detenido”.

El sujeto, quien no ha sido identificado por las autoridades para no estropear la continuidad de las averiguaciones, enfrentará cargos por presunta venta clandestina, contrabando agravado de combustible y manejo indebido de sustancias peligrosas.

Al parecer el detenido surtía permanentemente gasolina a precio subsidiado y vaciaba el tanque para vender a precio de dólar; fue puesto a la orden del Ministerio Público

