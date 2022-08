Netflix cancela “Resident Evil” y no tendrá segunda temporada

A casi un mes y medio de su lanzamiento, Resident Evil recibe la noticia de una cancelación y no tendrá segunda temporada en Netflix. La serie inspirada en la franquicia de videojuegos se centró en Jade Wesker y una peligrosa travesía en la que debe permanecer con vida, mientras vaga por los recuerdos de su niñez y adolescencia. Ella culpa a su padre, Albert Wesker, de lo que sucedió con su hermana, Billie, en la nueva Ciudad Racoon.

FOTO: CORTESÍA

“Año 2036. Catorce años después de que la propagación de Alegría causara tanto dolor, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo plagado de criaturas sedientas de sangre. En este estremecedor escenario, Jade vive atormentada por su pasado en la nueva Ciudad Raccoon, por las conexiones de su padre con la siniestra Corporación Umbrella y, sobre todo, por lo que le pasó a su hermana Billie”, advertía la sinopsis oficial.

La ficción no logró convencer a los aficionados de los videojuegos de Capcom, y le llovieron críticas por no tener ningún tipo de fidelidad hacia el material original. A pesar de ello, el drama apocalíptico se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma streaming durante sus dos primeras semanas de lanzamiento. En agosto, salió del Top 10 y fue notablemente superada por otros estrenos más recientes.

El elenco de Resident Evil estuvo conformado por Ella Balinska como Jade Wesker, Lance Reddick como Albert Wesker, Tamara Smart como la joven Jade, Adeline Rudolph como Billie Wesker, Siena Agudong como la joven Billie, y Paola Nuñez como Evelyn Marcus. Otras estrellas recurrentes del programa fueron Anthony Oseyemi, Connor Gosatti, Ahad Raza Mir, Pedro de Tavira Egurrola, Ella Zieglmeier, Turlough Convery y Emily Child.

ÉXITO EN EL CINE Y LA TV

Entre 2019 y 2020, se anunció por primera vez que Netflix desarrollaría una producción live-action inspirada en la famosa saga de juegos y que Andrew Dabb se encargaría de liderar el proyecto compuesto por ocho episodios. Finalmente, el título se lanzó el pasado 14 de julio sin contar con una gran expectativa dentro un sector muy grande del público que conoce de cerca la historia de Racoon City y sus personajes.

No se trata de la primera vez que sucede algo así con un producto de Resident Evil adaptado para la pantalla grande o chica. Aunque las películas de Milla Jovovich se convirtieron en un éxito en la taquilla global, había un gran descontento de los fans que no veían plasmados los argumentos del juego después de la primera entrega que se estrenó en 2002. Pero la molestia fue más grande cuando, además de no tener como protagonista a un personaje original, se incluyó narrativas que escapaban completamente de la trama ya conocida.

