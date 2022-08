Daniel Pereira continúa recorriendo lo mejor de “Acá en Latinoamérica” y celebra 7 años al aire.

Está semana el reconocido programa de televisión “Aca en Latinoamérica” que se transmite por las pantallas de Venevisión Plus (Ve plus) cumple 7 años al aire.

FOTO: CORTESÍA

Entre el año 2014 y 2015 iniciaron las grabaciones de sus proyectos “Acá en Venezuela” y “Acá en Latinoamérica”,,en Agosto del 2015 comenzaron a las transmisiones en televisión, de un proyecto encantador que busco desde el día uno resaltar lo mejor del turismo, gastronomía y cultura de cada destino que visitan todas las semanas.

FOTO: CORTESÍA

“Me siento feliz de que hemos logrado estar 7 años en pantalla sin interrupciones, hemos logrado recorrer muchos países, hemos recibido muchos premios nacionales e internacionales, las celebridades más influyentes del mundo han dicho presente en muchos de los episodios. Grandes artistas como: Nicky Jam, Gianlucas Vacchi, Karol G, Anitta, Daddy Yankee, Olga Tañon, Tito el Bambino etc…” acotó Daniel Pereira.

Acá en Latinoamérica este sábado presenta programa especial por su aniversario a través de las pantallas de Ve plus.

• Centroamérica 9:00 AM⁣

• Venezuela Sábado 9:00 AM Domingo 6:00 PM Jueves 8:30 PM

• Colombia 10:00 AM⁣ y 6:00 pm

• República Dominicana 11:00 AM⁣ y 7:00 pm

• Estados Unidos 10:30 AM PT 01:30 PM ET y 3:00 PM PT y 6:00 PM ET

•España 1:00 PM Vodafone TV / Movistar

La invitación es para que nos sintonicen y disfruten lo mejor de nuestro continente, definitivamente acá es en donde nace el sabor.

