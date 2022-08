Restauran vídeos musicales de The Rolling Stones de los años 60

Los vídeos musicales de The Rolling Stones de los años 60 se han comenzado a restaurar en 4K con motivo del 60 aniversario de la banda y ya se encuentran disponibles dos versiones de “Jumpin’ Jack Flash”, según informa este viernes Universal Music.

Los vídeos musicales de The Rolling Stones de los años 60 se han comenzado a restaurar en 4K con motivo del 60 aniversario de la banda y ya se encuentran disponibles dos versiones de “Jumpin’ Jack Flash”, según informa este viernes Universal Music. 26/09/2022 foto cortesia

Nuevos vídeos musicales en “streaming” de la banda

The Rolling Stones y ABKCO Music & Records, Inc. se han asociado para lanzar una serie de nuevos vídeos musicales en “streaming” de la banda.

Por el momento, ya han lanzado dos videos musicales oficiales de The Rolling Stones interpretando “Jumpin’ Jack Flash”, originalmente producidos en 1968, y que han sido restaurados en resolución 4K.

También te puede interesar: Sesenta y sigue sumando: The Rolling Stones ratifican en Madrid su eternidad

Se trata de dos versiones diferentes de este tema (una con maquillaje y otra sin maquillaje) dirigidas por Michael Lindsay-Hogg y que fueron filmadas en el transcurso de un solo día en Olympic Studios en Londres durante la primavera de 1968.

La primera versión, con los Stones sin maquillaje, incorpora una versión única de la canción (voces y todos los demás instrumentos), mientras que la versión con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts con maquillaje utiliza una nueva toma vocal de Jagger.

También está disponible el video musical oficial de “We Love You”, filmado originalmente en 1967. Con Brian Jones y con Nicky Hopkins en el piano, cuenta con los coros de John Lennon y Paul McCartney, quienes participaron después de que Jagger y Richards hubieran contribuido en “All You Need Is Love”, de The Beatles, recuerda Universal.

Fuente:EFE