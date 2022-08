Trabajadores de la salud en el estado Aragua protestaron este jueves a las afueras del Hospital Central de Maracay en contra del polémico instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), asegurando que este instrumento desmejoró las tablas salariales de los profesionales.

En este contexto, Elvis Marín, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del estado Aragua, expresó que esta es una burla por parte del Estado venezolano, ya que los médicos, enfermeras y quienes laboran en los hospitales fueron los héroes que lucharon contra el Covid-19 desde hace dos años.

“Héroes que fuimos hace dos años, héroes de la salud donde cayeron médicos, enfermeras y trabajadores, pero hoy somos el gremio más perjudicado en cuanto a salarios”, afirmó el dirigente gremial.

El manifestante dijo que hasta la fecha no les han cancelado el bono de uniformes como está establecido en las contrataciones colectivas. “Nos cancelaron 200 bolívares y no son 200, son 1.300 bolívares que deben cancelar”, recalcó Marín, mientras los demás colegas gritaban las consignas reiterando la cifra que exigen.

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del estado Aragua expresó que el instructivo Onapre sólo ha desminuido la calidad de vida de los trabajadores del sector público, quienes deben resolver para llegar a final de mes y mantener a sus seres queridos.

“Nuestro salario justo fue aplanado por un instrumento llamado Onapre, ese instrumento el día de ayer supuestamente era inexistente, y como es inexistente y a nosotros nos aplanaron todas nuestras tablas, todos nuestros salarios y todo lo que tiene que ver con el aparato productivo de todos los trabajadores”, argumentó.

También te puede interesar:Nueva protesta unitaria se realizó en Maracay contra el instructivo Onapre

Por su parte, Manuel Antonio Romero, uno de los trabajadores, quien aseguró verse afectado por estas medidas, ya que con la difícil situación económica que atraviesa no puede costear su tratamiento por problemas renales.

“Tengo 30 años de servicio, tengo dos años que me dializo, gasto mi fortuna en esto, no es mamadera de gallo, gasto en exámenes, ahorita me dializaron y vengo a protestar”, expresó.

El señor Romero denunció que su salario no alcanza “ni para la pastilla de la tensión”. “Entonces como dicen que la salud es primero sino me alcanza. Ahora me quieren sacar de una habitación, en donde me dicen que tú no te puedes dializar aquí sino en tu casa, entonces que me he ganado”, añadió.

Para finalizar, Nelson Camacho, quien habló en representación de los sectores universitarios, aseguró que estuvieron presentes otros gremios que dependen del Estado, ya que a su juicio también se ven afectados con estas medidas.

“Próximamente vamos a realizar otras actividades gremiales en contra del instructivo Onapre. Hacemos un llamado al los trabajadores del país a conformar y organizarse contra este arbitraje”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo