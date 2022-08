Educadores rechazan decisión del TSJ contra la Onapre

Los gremios sindicales de educación en el estado Aragua, rechazaron el decreto del Tribunal Supremo de Justicia mediante el cual declaró inadmisible el recurso de nulidad contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Ante esta sentencia del TSJ, los denunciaron que viola los pretextos constitucionales y vulnera la libertad de protesta de los trabajadores del sector público.

En este contexto, Luis Escalona, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APRO-UPEL), manifestó que el Gobierno dio un astazo al salario de los trabajadores, negando el derecho constitucional”.

“En donde sus artículos 25 y 26 establece el amparo que tienen todos los trabajadores en cuanto a la administración pública y los juzgados”, explicó el dirigente.

Aunque se desconoce de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades universitarias y demás asociaciones de educación en el país, comentó que estos se opondrán a dicho decreto, ya que lo consideran “ilegal”.

“Un TSJ que es ilegal al igual de todas las marramuncias que hace el Gobierno, que de todas viola todo lo que es el pretexto constitucional en toda la extensión de la palabra”, comentó.

Escalona aseguró que los trabajadores universitarios seguirán en pie de lucha para exigir la derogación y la admisión de este instructivo. “Porque el derecho de los trabajadores se ganan en la calle y seguiremos en la calle”, concluyó.

Por su parte, David Rodríguez, secretario de organización del SUMA-Aragua, afirmó que los agremiados al Magisterio no están a favor de la decisión del TSJ, enfatizando que éste es un atropello contra los derechos de los docentes y demás trabajadores del sector público.

“La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, es una aberración jurídica al dictaminar que el instructivo de la Onapre no existe, porque precisamente por ese mismo se ha venido violando la contratación colectiva desde la segunda quincena del mes de marzo”, expresó.

Rodríguez añadió que “si efectivamente el instructivo de la Onapre no existe, entonces cómo es posible que nos han descontado todos nuestros beneficios hasta el día de hoy”. “Si la cosa es así, que nos devuelvan la plata que nos han quitado en esa oportunidad”, acotó.

Reiteró su rechazo sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, asegurando que hasta el punto de “querer imputar a los accionantes de la derogatoria de ese instructivo”.

“Nosotros entendemos eso también como una aberración de que en este país no se va poder protestar, no se va poder accionar el poder judicial a favor a los trabajadores y entendemos que así no se puede actuar, entonces estamos cayendo en un sistema donde no se respeta el estado de derecho ni la Constitución”, sentenció.

Es importante recordar, que este miércoles se dio a conocer en el país que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible el recurso de nulidad contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), al considerar que “es inexistente” el documento.

“El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Político Administrativa, declaró inadmisible el ‘recurso contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar’ contra lo que la parte demandante denominó Instructivo (…) de fecha 22 de marzo de 2022 (…), cuya autoría pretendió atribuir a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), a pesar de que tal hipotético acto administrativo, es inexistente”, según divulgó en el decreto.

LINO HIDALGO | elsiglo