Zona izquierda del Mercado Libre se inunda de aguas negras

Comerciantes que laboran en la zona izquierda del Mercado Libre de Maracay, denunciaron que desde hace tres meses han sufrido por el colapso de las tuberías de aguas servidas que drena por todo el pasillo, asegurando que esto perjudica las ventas y genera situación de insalubridad en esa área.

Las aguas perjudican en las ventas de los comerciantes



En este sentido, Lilian Martínez, quien es propietaria de una pescadería, explicó que el origen de esta problemática es debido al desbordamiento de las cloacas en el urbanismo cercano al mercado.



“Tenemos ese problema desde hace tres meses, anteriormente el urbanismo que tenemos por aquí en el mercado se le tapó la tubería, ellos hicieron un boquete y lanzaron las aguas negras por una canal de aguas limpias, eso hizo que colapsaran las tuberías”, comentó.

Añadió que los comerciantes han intentado hacer drenar las aguas negras que brotan en el pasillo de la zona izquierda del Mercado Libre, pero afirma que no han tenido éxito con eso.



“Hemos tratado de destapar nosotros mismos pero no se ha podido, porque tiene que ser con el camión de Hidrocentro”, dijo.

El agua llega hasta el estacionamiento



Comentó que las autoridades que administran el mercado están al tanto de la situación, pero los entes municipales y regionales hacen caso omiso a esta situación, donde se han visto afectados entre 15 y 30 adjudicados de este referencial espacio comercial aragüeño.



“El mercado sí, pero en el gobierno hemos puesto denuncia, pero no se sabe si ha llegado la problemática todavía”, relató.



Por su parte, María Zambrano, vendedora de chicharrones en la zona izquierda del Mercado Libre, dice que esta problemática afecta en las ventas, perjudicando así los ingresos para mantenerse.



“Nos afecta a todos como comerciantes, porque la comida se contamina”, explicó la vendedora.



Zambrano añadió que las aguas servidas recorren gran parte del estacionamiento del punto comercial, siendo más severo los días que llueve o llega el agua limpia. “Sale detrás de mi local y coge por el estacionamiento”, dijo.



La vendedora de chicharrones aseguró que la clientela no llega, ya que muchos no están dispuestos a tolerar el hedor que produce el brote de aguas putrefactas. “Los clientes no compran y se van porque está hediondo el lugar”, sentenció.



Ante esta situación, los comerciantes solicitan a las autoridades a que se aboquen en esta situación, para así poder generar condiciones de salubridad favorables a los clientes y a quienes laboran en este importante mercado del municipio Girardot.

LINO HIDALGO | elsiglo