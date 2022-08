Mejores amigos prometieron casarse si en 10 años seguían solteros y cumplieron

Una pareja de amigos se conoció hace una década, en una escuela secundaria de Ecuador. Giovanni y Génesis tenían 15 años. En broma, claro, ambos prometieron que si 10 años después seguían solteros, se encontrarían para casarse. Pero la realidad superó a la ficción. Y a través de un video de TikTok compartieron la historia que conmovió a millones de usuarios de las redes sociales: ahora son marido y mujer.

La historia fue compartida por Génesis Cueva, quien hace un tiempo se casó con Giovanni, el mejor amigo que tuvo desde la secundaria.

“Yo, con 15 años: si seguimos solteros en 10 años nos casamos”, escribió en la primera parte del video publicado en su cuenta de TikTok. “Mi mejor amigo: ‘Dale, lo hacemos en una’”, se lee después.

La amistad se fortaleció, pero nunca fueron novios. “Salíamos al receso juntos, comíamos juntos, pasábamos de arriba para abajo siempre juntos”, recuerda. Ella sentía algo por él, pero su amiga le aconsejó darle celos con otro joven para ver si pasaba algo, pero Giovanni siempre la trató como su mejor amiga.

Entonces, Génesis inició una relación con otro chico pero ésta terminó mal, por lo que la joven decidió refugiarse con su mejor amigo, pero con el paso del tiempo la relación entre ambos se quebrantó, hasta que cambiaron de escuelas para continuar sus estudios.

“Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde él me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha”, explicó.

Ambos ingresaron a la Universidad y tiempo después decidieron retomar la relación de amistad. Génesis venía de una ruptura y vio en Giovanni algo más que un amigo. “El se alejaba, entonces pensé que no le gustaba y lo dejé de buscar”, recuerda hoy la joven.

Pero justo antes del arranque de la pandemia de Covid, en 2020, se volvieron a encontrar y fue ahí donde Génesis le confesó lo que sentía por él, ante lo cual Giovanni “quedó en blanco y no sabia que decir”.

“El 18 de enero del 2020, tuve tres entradas al cine. Invité a una amiga del colegio y me dijo: ‘llamemos a Giovanni’. A la hora me escribe él y me dice que pasaba por nosotras”, relató.

Después de esa salida, Génesis se propuso a decirle a Giovanni lo que sentía por él, aun si eso implicaba perder su amistad.

“Aproveché que él vino a mi casa un día. Le quedé mirando fijamente y le dije: tú me gustas, me encantas. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Siento no haberlo dicho antes, pero tenía miedo de perder tu amistad”, contó la tiktoker.

Giovanni quedó sorprendido y “no sabía qué decir”, según la joven, por lo que decidió cambiar de tema. Al día siguiente, sin embargo, el hombre se comunicó con ella y le dijo que se debían una conversación.

“A las dos de la mañana Giovanni me llamó y me pidió que saliera de mi casa a hablar. En su coche me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme”.

Eran amigos, pero se enamoraron y se casaron

“Estuvimos como dos meses de novios y propuso vivir juntos. Él se vino a vivir conmigo y, después de un año y nueve meses, me propuso matrimonio”, narró la joven.

Te recomendamos: Estrellas porno revelan cómo su trabajo ha afectado sus vidas

Finalmente, se casaron y viven juntos, enamorados.

elsiglo, con información de Clarín