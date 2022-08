El comercio informal sobrevive en Cagua

Los comerciantes informales de la ciudad de Cagua aseguran que deben correr con suerte para poder captar las ventas suficientes para llevar el sustento diario a sus hogares.

José González vende sus correas para llegar a final de mes

En este sentido, José González, quien vende correas y medias, dijo que a pesar de que la economía mejoró relativamente desde enero, todavía les toca poner todo su esfuerzo para seguir trabajando y ser productivos; “el tema es que andamos caminando para que nos vean, pero sí las ventas a partir de enero ha mejorado bastante”, comenta el ciudadano.

González comentó que ofrece solamente correas y medias para niños y adolescentes, aprovechando está zafra vacacional, donde padres y representantes buscan la manera de abaratar costos para comprar los uniformes.

“Las correas están a partir de cuatro dólares y las medias desde un dólar, eso es lo que mayormente vendo, puro artículo para colegiales”, precisó González.

El vendedor informal asegura que este es su único trabajo fijo, ya que a su edad no consigue donde lo acepten; “yo tengo 60 años, quién me da trabajo ahorita. Afortunadamente lo que gano es para mi, porque la pensión no me alcanza para nada”, confiesa González.

Por su parte, Jaquelin Campos, vendedora de café, asegura que las ventas han estado flojas; “están rudas las ventas últimamente y muy flojas. A veces vendo un termo al día”, lamentó la comerciante vendedora.

Jaquelin Campos

Campos dice que la situación es distinta para otros colegas que caminan por gran parte de la ciudad para vender el producto. “Muchos me dicen que así es diferente, pero yo me mantengo en un puesto fijo”, expresó.

Campos dice que espera un tiro de suerte para vender otro producto, ya que anteriormente era especialista con las ventas de chichas. “Yo tenía un puesto de chicha, pero debido a la pandemia no aguanté y bueno no pude continuar. Aún así espero levantarme de esta mala racha, y continúo trabajando para salir adelante”, dice con mucho optimismo.

Diversos productos ofrecen en las carreteras

Para finalizar, Miguel Pérez, quien vende chicha en una bicicleta adaptada, dice que las ventas de los comerciantes van de acuerdo a la suerte. “Para mi es relativo, ya que entre las problemáticas que presentamos es que las autoridades en el municipio no nos dejan estar en un lugar fijo; estamos a la deriva”, denunció el ciudadano.

Concluyó asegurando que los pocos que quedan seguirán trabajando hasta donde puedan, esperando resolver con algo mejor. “Tu vez personas vendiendo hasta en la carretera y solo tiene chance los palanqueados, pero sigue siendo todo relativo con respecto a las ventas”, sentenció.

Son pocos los que están a la orilla de las aceras

