Desde hace varios meses los docentes del estado Aragua se mantienen movilizados por sus reivindicaciones salariales y solicitando la derogación del instructivo de la Onapre, motivo por el cual ayer sostuvieron una reunión en la sede de Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) para ratificar la continuación de su lucha.

Maestros no están dispuestos a ir a las escuelas ahorita en agosto

Richard Rivas, coordinador del Comando Intergremial de Aragua, expresó su categórico rechazo como vocero del gremio a una marcha convocada para hoy por parte del Gobierno nacional.

“No estamos negados a que cualquier sector realice su actividad gremial, lo que estamos señalando es que todo aquel docente, que nosotros llamamos como clase trabajadora, entienda que lo de hoy es convocado por el sindicato gobiernero, y que al participar está entregando el salario de su familia”, apuntó Rivas.

Además fue enfático al señalar que quienes participen en la marcha deben estar de acuerdo con que no les cancelen sus vacaciones; “nosotros seguimos en la calle, por eso les pedimos que no confundan la lucha que están haciendo todos los trabajadores públicos en el país con la marcha de hoy, que es para apoyar al régimen y para que los que participen entiendan que no les van a pagar más nada, por eso debemos salir a defender nuestros derechos”.

En esta reunión señalaron que no están dando un paso atrás, por el contrario, continúan con las acciones de calle y la lucha por sus derechos, “hay personas que pretenden amenazarnos y tomamos el reto que nos han puesto y no habrá clases en septiembre, porque este es un problema gremial y rechazamos que nos digan tarifados”, enfatizó el coordinador del comando intergremial de Aragua.

Por su parte, la profesora Maribel Hernández, del SUMA Aragua, comentó que el gremio está trazando líneas estratégicas ya que seguirán alzando su voz de protesta; “porque la Onapre nos roba como les da la gana, por eso seguimos reclamando nuestros derechos que están establecidos en la Constitución”.

Hernández señaló que están pidiendo sea derogada el denominado instrumento de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), “porque lo que hace es quitarnos lo que nos corresponde por contratos colectivos, 90 años de lucha y con esto nos han pasado la aplanadora”.

NO IRÁN A LAS ESCUELAS EN AGOSTO

En días pasados, el presidente de la República Nicolás Maduro informó que en este mes de agosto inició el Plan Escuelas Abiertas, con el objeto de que estos espacios sean utilizados para el disfrute de las vacaciones escolares 2022.

Tal como lo explicara en su momento la ministra para la Educación, Yelitze Santaella, desde ayer las comunidades educativas, Movimiento Bolivariano de Familias, Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y todo el Poder Popular organizado realizarán actividades diariamente en los planteles educativos, para el entretenimiento, diversión y sano disfrute de las horas de ocio.

En lo que respecta a este plan; Richard Rivas comentó que “que así como ellos están convocando a sus jornadas de apoyo, vergonzoso aquel docente que por miedo vaya a las escuelas en función de cumplir cualquier actividad, luego de que el Gobierno los ha pisoteado, no canceló las vacaciones. Hemos rechazado estas actividades porque les debería dar vergüenza que los hagan ir a las escuelas cuando no han pagado y el que quiera ir por un compromiso ideológico lo respetamos, pero nuestras familias no van a pasar hambre, pero nosotros estamos dentro de la constitucionalidad y la ley de trabajo. Las escuelas abiertas, cómo van a ir si no han cancelado ni la quincena, por eso no tienen la moral para pedir que asistan”.

En este sentido, la profesora Hernández dijo, “no podemos seguir trabajando en nuestras vacaciones y los directores que están en estas escuelas son unos apátridas que no les duele las convenciones colectivas, porque sus cargos son políticos y dados a dedo”.

Por su parte, Teodomiro Aguilar dijo que esta acción va de la mano con la implementación de las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), que no es más “que una ocupación ilegal militar en las instituciones educativas, para ir ejerciendo el dominio de las instituciones y no podemos aceptar la presencia de los militares en nuestras escuelas, con el fin de irse quedando en ellas, no sólo para pintarlas y resguardarlas”.

Aguilar destacó que en todo el país hay más de 26 mil escuelas, “las cuales no están en condiciones para el ejercicio docente, por eso estas Bricomiles van a fracasar”.

Con respecto al tema de las Escuelas Abiertas, Aguilar dijo, “los docentes nunca nos hemos negado a proteger nuestra segunda casa, pero si no nos han cancelado nuestras vacaciones cómo vamos a estar en las escuelas”.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo