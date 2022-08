José Trujillo: La burundanga sólo se puede atacar tomando medidas preventivas

“Esta droga pareciera antifeminista, porque principalmente ataca a las mujeres y particularmente cuando están solas, porque es muy fácil para su manipulación”, apuntó

“Para todas las enfermedades hay que tomar medidas preventivas, porque todas las patologías se pueden prevenir y las enfermedades se pueden atacar en este proceso”, comentó

En una entrevista en la sede del diario elsiglo, el toxicólogo José Trujillo, habló sobre temas de gran interés para la colectividad, como son los últimos casos que se han presentado en el país con respecto a la famosa “burundanga”, la Covid -19 junto a sus variantes y a la viruela del mono.

José Trujillo, médico toxicólogo

Se sabe que, así como la tecnología se va adaptando con el pasar de los años, este tipo de virus y modus operandi también, por eso para el especialista lo primordial es la prevención en todos los casos. Por eso hizo hincapié en este aspecto, ya que está en manos de cada uno ser o no afectado, sobre todo en lo que respecta a la burundanga, es claro que los venezolanos deben ser más cautelosos al momento de dar la mano o aceptar cualquier papel u objeto de desconocidos, ya que la misma es utilizada para actos delictivos.

El doctor José Trujillo explicó que en el caso de la burundanga, no es más que la combinación de varios fármacos como la escopolamina (una sustancia que entorpece la acción del neurotransmisor acetilcolina) y otras drogas (generalmente, benzodiazepinas, aunque también, los viejos antihistamínicos que sumían en la somnolencia), dependiendo de si quiere generar un sueño largo o corto, los cuales hacen que la persona no se acuerde de nada.

Esta droga tiene tres características importantes, por lo que es utilizada por los anestesiólogos, tal como lo mencionó Trujillo, una de estas es que produce un efecto colinérgico (reseca todas las secreciones, para así evitar una bronco aspiración cuando un paciente está intubada o bajo los efectos de la anestesia), además que tiene un efecto analgésico y lo más importante es que tiene un efecto hipnótico (que la gente se le olvida momentáneamente lo que ocurre en un corto período de tiempo).

“La escopolamina fue utilizada en la segunda Guerra Mundial para hacer hablar a los espías, ya que ésta tiene la particularidad de que algunas personas hacen mezclas con benzodiacepina, porque, así como decimos nosotros en toxicología, esto tiene una amplia biodisponibilidad, debido a que la misma se absorbe 100% por piel o mucosas, tiene una vida media corta de aproximadamente dos horas, el grado de toxicidad es muy bajo y su letalidad no es muy frecuente y su excreción es renal y metabólica, esto porque su grado de toxicidad es muy variante”, dijo.

Cuando la escopolamina es mezclada con otro psicotrópico se alarga la vida media de esta, “porque un efecto que podía durar dos horas puede durar hasta 12, lo que le sirve a los delincuentes para producir actos no acordes a la moral y las buenas costumbres, como lo es el hurto, violaciones u otros delitos”.

Dentro de los datos que maneja este toxicólogo, es de hacer mención que el uso de esta droga como lo mencionó antes es por el contacto, ahora bien quienes se colocan la “burundanga” en su piel para que otro lo absorba y no le haga efecto a ellos es porque previamente se colocan unos aceites para evitar la absorción, y es ahí cuando se colocan la escopolamina y buscan a su víctima para tocarla y que éstas se vean afectadas por el mencionado fármaco.

Trujillo explicó que así como las enfermedades tienen un ciclo anual, el uso de la escopolamina para actos delictivos es igual, debido a que usualmente esto se ve cuando las personas están de vacaciones escolares y en las fiestas decembrinas, que es cuando mayor cantidad de personas están en la calle.

“Por eso esta patología la vamos a ver con mucha frecuencia en estos meses del año. Esto es más frecuente de lo que la gente cree, pero las denuncias son bajas debido a que la víctima no se acuerda de lo ocurrido, porque por medio de un examen toxicológico podemos demostrar que les colocaron burundanga, lo que no podemos determinar es quién”, acotó el médico.

A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS

Dentro de las medidas preventivas que hay que tomar para no ser víctima de la “burundanga”, es agarrar las manillas de los carros con un pañuelo cuando estos están en los estacionamientos de centros comerciales, esto debido a que algunos delincuentes colocan este fármaco en estos lugares para luego atacar.

Otra de las recomendaciones es que cuando se van a lugares nocturnos o fiestas, nunca dejar lo que se están tomando, “si van al baño o se toman todo el trago o piden otro, porque en ese momento le pueden colocar algo a la bebida para luego cometer sus fechorías”.

SÍNTOMAS DE LA “BURUNDANGA”

Cuando una persona es drogada con la escopolamina, tiene unos síntomas relativamente fáciles de detectar, entre ellos está la visión borrosa, sequedad de toda la mucosa de la boca, mareo, taquicardias, ansiedad y en algunos casos pueden ocurrir convulsiones, esto es cuando la usan sola.

Los delincuentes cuando utilizan la escopolamina con la benzodiacepina, les da garantía a estos malhechores que la persona no fallezca y no les produzcan convulsiones a sus víctimas.

En este tipo de patologías, los médicos toxicólogos, según explicó Trujillo, lo que hacen es usar oligoelementos para revertirlo, además de diuréticos para mejorar el caso, “son muy pocos los pacientes que fallecen en estos casos, pese a que esta es una intoxicación medicamentosa y puede traer consecuencias”.

ESCOPOLAMINA DE VENTA LIBRE

En Venezuela aún existen los famosos récipes morados, que son utilizados para la compra y venta de medicamentos que sólo pueden ser adquiridos en las farmacias con estos. En el caso de la escopolamina, en un momento fue vendido bajo esta prescripción médica, pero con el pasar del tiempo y con la escasez de medicamentos, éste se ha hecho de venta libre.

“En el pasado era difícil comprarla porque era de uso anestésico, pero a raíz de la crisis humanitaria compleja que vive el país (ya que a los pacientes en los centros hospitalarios se les está pidiendo todo, hasta los anestésicos), esta droga se puede etiquetar en la actualidad con récipe tipo A. Esto no debería ser, porque cuando una droga está reseñada desde punto de vista judicial, debe ser con récipe morado, porque en el mismo se coloca el nombre del médico que hizo la prescripción, el nombre del paciente y otros datos de importancia, yo estoy convencido que esta vigilancia farmacológica dejó de hacerse el país hace muchísimo tiempo”, enfatizó.

COVID 19: LA PANDEMIA QUE SE VOLVIÓ ENDEMIA

Al momento de hablar del Covid-19, el doctor José Trujillo indicó que ya no se le debe decir pandemia, “ya que una epidemia es cuando aparece una enfermedad determinada en un sector y tiempo, cuando esta se va extendiendo o como dice la Organización Mundial de la Salud, que debe tener tres características, una es que produzca en los individuos que dejen de trabajar, alta mortalidad y que esté en los cinco continentes, esto es para ser decretado pandemia, y en este caso el de la mortalidad fue eliminado, porque han bajado a un 2%, por lo que se debe llamar endemia”.

El Covid tiene la particularidad de que entra al organismo y ataca todos los sistemas y el que esté más débil es donde se fija, este es un virus de ARN que entra y se sale, pero este tiene una característica peculiar que el mismo ha venido cambiando con el pasar del tiempo.

Este ha venido cambiando por dos aspectos, tal como lo explica el especialista, una es para defenderse de los ataques del hombre y que el uso de las vacunas ha hecho que se vaya modificando.

Importante destacar que a medida que este virus va cambiando este tiene menor letalidad, por lo que la Omicrom es altamente contagiosa, pero no es mortal, ya que se comporta como una gripe.

“El Covid-19 se va a quedar para toda la vida, es como el dengue, porque a medida que van pasando los años va bajando su mortalidad, por eso debemos decir que es una endemia”, dijo.

“La prevención es lo primordial para todas las enfermedades”

Con respecto a la colocación de la 4ta dosis de la vacuna, Trujillo explicó desde el punto de vista toxicológico que tiene sus dudas, “porque es obvio que las variantes van saliendo en medida que se va aumentando el número de vacunas. Ahora debemos ver es a quién debemos vacunar, que deben ser exclusivamente a las personas de alto riesgo, como cardiópatas inmunodeprimidos. Debemos recordar que las vacunas son tóxicos y que van alterando nuestro ADN, porque el virus ha pedido la letalidad”.

LA VIRUELA DEL MONO

Con respecto a la enfermedad conocida como la Viruela del Mono, el especialista señaló que este estaba relativamente controlada debido a que sólo se ubicaba en el centro de África, “esto es una Zoonosis, que son enfermedades que pasa de animales a seres humanos, y la misma estaba bajo control, ya que era frecuente en animales salvajes, mayormente en los simios y roedores tipo ardillas, en algún momento el virus saltó al ser humano y el hombre ha empezado a transmitirla”.

Dijo que hay algunas personas que la quieren comparar con el Covid-19 y ésta no tiene nada que ver, ni se pude decretar como pandemia, ya que la misma no tiene alta contagiabilidad, no es tan mortal y no ha llegado a los continentes.

Explicó el experto que la Viruela del Mono tiene un contagio limitado

Trujillo explicó que el contagio de la Viruela del Mono es por contacto sexual, “lo importante es que las personas no sean promiscuas, sin embargo hay que tener en cuenta de que también se pueden contagiar por la saliva, el semen y otras secreciones del cuerpo humano”.

Entre los síntomas es que va a actuar sobre el sistema inmunológico, debido a que es un virus, además de que el sistema linfático va a estar inflamado, pueden presentar fiebre y luego de tres días de esta es que comienzan a aparecer las lesiones en la cara, manos y pies. “El diagnóstico no es tan difícil de hacerlo”, además del malestar general, mialgia generalizada, como una gripe y este no tiene un tratamiento específico, sino que se toma analgésicos, antipiréticos, vitamina C y líquidos. “Esto no nos preocupa tanto porque la contagiabilidad está bien limitada”.

Lo cierto es que hay que estar pendiente de este virus, ya que no se sabe por qué condición epidemiológica se ha salido de la región antes mencionada y que en los años 70 hubo varios casos en Norteamérica, “lo que parece que tiene un ciclo, pero no se ha detectado cómo ha aparecido en varios países, por eso la OMS la ha decretado como una alerta epidemiológica”.

El doctor Trujilo señaló que las medidas deben ser más rigurosas sobre todo con los vuelos y las personas que vengan de África, “en estos vuelos no se les debería permitir quitarse los tapabocas a los pasajeros, porque no está claro si por las partículas de saliva se pueden contagiar”.

En lo que respecta a la vacuna esta circunscripta a Dinamarca, que es el único que está autorizado para fabricarla en la actualidad, “la incidencia de la enfermedad ha aumentado, pero la vacuna no se consigue fácilmente, por eso difícil que llegue a Venezuela, porque la misma se maneja en los Países Bajos y para ser utilizada en África”.

“Ahorita estamos en el ciclo de la Viruela del Mono que es de 5 años, pero la misma se irá haciendo más baja, la preocupación sería para las personas que viajen al continente africano que es donde se ha desarrollado la misma”, finalizó.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo