Signos de abuso sexual y maltrato presentó niño que murió en el HCM

El comisario general Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas informó ayer sobre la detención de tres adolescentes implicados en el caso del niño de un año de edad que murió en la sala de emergencia del Hospital Central de Maracay; la pequeña victima presentó signos de maltrato y abuso sexual.

Douglas Rico, director nacional del Cicpc

Las pesquisas se iniciaron inmediatamente se conoció de esta muerte, dijo el jefe de la policía científica.

“Tras tenerse conocimiento de lo ocurrido con el niño Maikel Roniel Camargo Contreras, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mariño, iniciaron el proceso de investigación, logrando la detención de la madre, padrastro del menor y la prima de la madre”, apuntó.

Rico expuso que durante el proceso detectivesco se conoció que la madre del niño, de 17 años de edad, junto a su prima (16), “permitían que el padrastro del infante, un joven de 15 años edad, abusara sexualmente del niño desde hace 9 meses”.

“El día 30 de julio, el padrastro volvió a cometer tal hecho que causó que el bebé perdiera el conocimiento debido al abuso que recibió y al notar que no reaccionaba, lo golpearon y le causaron varias quemaduras para intentar reanimarlo; al ver que no lo lograban, lo trasladaron al referido centro de salud, donde al ser notificados de las condiciones de salud del niño y posteriormente de su fallecimiento, emprenden huida con la finalidad de no afrontar las consecuencias penales”, aseveró.

El director del Cicpc precisó que las detenciones de los adolescentes se realizaron en las adyacencias al HCM, y en los sectores Castillito y Guerrero de Chávez en el municipio Mariño.

Te recomendamos: Apresaron a una mujer por abusar de su perro

Afirmó el comisario Rico que el caso pasó a disposición de la Fiscalía 18º del Ministerio Público del estado Aragua.

HBRI.| elsiglo