Vecinos de La Romana siguen siendo ignorados por CANTV

Los vecinos del sector La Romana, municipio Girardot, casados de no recibir durante 4 años respuestas por parte de Cantv en cuanto a la falla generalizada de telefonía e Internet, se proponen asumir otra actitud más combativa para ver si de esta forma son escuchados por esta empresa pública “roba descaradamente” a la comunidad.

En este sentido, Carlos Hernández expresó que ya la situación es insostenible y muchos vecinos están resignados a seguir pagando la factura sin recibir el servicio, lo que es injusto.



“Seguimos pagando nuestras facturas para no perder la línea y hasta la fecha no nos dan respuesta. Tanto que hemos denunciado en los medios y en las mismas oficinas de Cantv y nos tildan de locos y faranduleros. Nos dicen que solo queremos es que nos tomen fotos.

Queremos que el gerente de zona nos diga si debemos pagar por 10 o 20 años más para que nos pongan el servicio o es hasta que caiga la revolución”, condenó.



Asimismo destacó que, de manera organizada, se dirigirán a diversos entes institucionales a formular su denuncia, para ver si alguien se apiada y canaliza una solución de una vez por todas, para que las familias de La Romana vuelvan a tener tono en sus teléfonos fijos.



“Tengo que reunirme con varias personas para ir a los entes, a la alcaldía o la gobernación, que están en su obligación de prestarnos atención, y esto de estar pagando y no tener servicio suena raro, suena muy extraño ¿Hasta cuando vamos a seguir pagando sin disfrutar del Internet?”, se preguntó.



De fracasar en su intento, procederán a dirigirse a las oficinas de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) a denunciar a CANTV estafadores, ya que dicen ofrecer un servicio cuando en realidad no lo hacen”.



“Cómo es posible pagar por algo y no disfrutar de ese beneficio, entonces el tiempo que pasa no vale. De verdad acá en la comunidad necesitamos el servicio, ya que es una herramienta. No estamos rogando por algo regalado, estamos exigiendo algo que pagamos y que no recibimos”, finalizó.

