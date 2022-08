Protestaron contra el maltrato animal en el Ministerio Público

Diversas organizaciones y fundaciones dedicadas a la protección y resguardo animal se concentraron la mañana de ayer a las afueras del Ministerio Público de Maracay, con el fin de exigir de manera pacífica el cese del maltrato contra los animales.

Exigen la reforma de la Ley de Protección Animal



Esta movilización ocurre como consecuencia de los últimos hechos reflejados en los medios de comunicación y redes sociales sobre agresiones contra las especies domésticas, mascotas y animales comunitarios ocurridas en el país.



En este sentido, Briceida Martínez, diputada suplente al Consejo Legislativo del estado Aragua y médico veterinario, expresó que dicha concentración se llevó a cabo para alzar la voz en nombre de quienes no tienen voz, es decir, principalmente perros y gatos.

Briceida Martínez



“Tras los últimos acontecimientos ocurridos en los últimos días en el país dónde hemos observado que aparentemente hay una red que grava videos maltratando animales para luego lucrarse con ellos y eso no se puede permitir, las mascotas son seres indefensos y no es justo que pasen por eso”, condenó.



Asimismo, informó que una pequeña comisión encabezada por el concejal Manuel Sojo hizo la entrega de un documento al organismo donde se solicita que se cumpla la reforma de la Ley de Protección Animal.

Los casos de maltrato animal se han disparado en el país



“No queremos que sean sanciones tan leves como las que hay hasta ahora, porque sino cada vez el abuso contra los animales será peor, aparte no solo son estás aberraciones, también se ha visto la falta de responsabilidad de los propietarios que por diversas causas, ya sea mudanza o necesidad económica abandonan a sus mascotas y por eso se ve tanto animalito en la calle”, argumentó.



Explicó que en el estado Aragua hacen vida muchas fundaciones protectoras, que se dedican al rescate y ayuda de las mascotas que atraviesan por diversas problemáticas ya que el Estado no aporta para esa causa.



“Son empresas privadas y colaboradores independientes los que ayudan pero eso no es suficiente. La Ley tiene que ser reformada en muchos aspectos, desde el maltrato, abandono, y sobretodo, que haya espacios para el refugio de los animales abandonados”, apuntó.

“QUEREMOS MANO DURA”



A su vez, la profesional de la salud animal pidió “mano dura” al Ministerio Público, ya que en la actualidad las sanciones son simples por maltratar una mascota, no hay temor a la ley en ese sentido, eso hará que las personas sigan cometiendo estos actos tan deplorables.

Instan a la población al cuidado de los animales



“Los ponen a hacer algunos trabajos comunitarios. Yo no soy abogado, pero he leído que son máximo dos años, y eso no es ejemplo para nada; para muestra un botón, el reciente caso ocurrido en Lara, donde unas personas pasaron el carro por encima a un perro, el caso del conejito encontrado en la laguna, eso no se puede seguir permitiendo”, declaró.



Finalmente, instó a los organismos a no ser tan flexibles ya que se está hablando de mascotas que sienten y padecen, como cualquier habitante de la Tierra, y merecen respeto y preservarlo como especies animales.

HERNÁN GONZÁLEZ| elsiglo