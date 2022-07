Sector salud rechazó limitación de los beneficios laborales

Profesionales de la salud en Aragua se reunieron la mañana del viernes con la integremial sindical de la entidad, con el fin de fijar posición en cuanto al acta firmada por el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENASIRTRASALUD), Octavio Solórzano, catalogando este hecho como “traición” por vender las clausulas colectivas de uniformes y el bono vacacional correspondiente al personal medico jubilado.

Así lo expresó Bogar Pérez, secretario de organización del sindicato de Trabajadores de la Salud en Aragua, quien aseguró que el gremio rechaza rotundamente dicha acta, declarando a Solórzano como persona “no grata”, por ser traidor de los trabajadores.



“No puede ser posible que venga a aliarse precisamente con el patrón Gobierno, precisamente para desconocer los derechos que ya han sido conquistados y firmados en actas y convenios colectivos con anterioridad, por ello, ratificamos nuestra denuncia y anunciamos que seguiremos en la calle, en la lucha, no vamos a desmayar porque ese es un derecho que no podemos perder, y como dicen por ahí, derecho que no se defiende es derecho que se pierde”, precisó.

Asimismo, denunció la persecución que viven los dirigentes sindicales, por defender los derechos, y ratificó que se mantienen atentos al llamado de las federaciones nacionales para seguir en la lucha por los derechos laborales.



“El pago de los uniformes está establecido en 10 salarios mínimos, claro, al gobierno antes no le costaba nada porque eran 70 bolívares, ahorita como subió el salario mínimo a 130 bolívares debieron pagar lo que nos corresponde y no fue así, decidieron mediante esta acta chimba que rechazamos dar un bono único de 200 bolívares, es decir que cada trabajador está recibiendo menos del 10% de lo que le corresponde”, condenó.



Indicó que de igual modo el pago del bono recreacional lo pagan en tres partes y a salario mínimo, cuando lo estipulado es a salario integral.

Por su parte, Raúl Maldonado, secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Aragua, rechazó las políticas generadas por el Ejecutivo nacional, que desde el año 2018 creó el instrumentó 1792 con el fin de negar y desmejorar las inclusiones de las convenciones colectivas a nivel nacional.

“Ese atropello que ya tenemos cuatro años cargando en el hombro es lo que hoy por hoy se ha venido agudizando y el Gobierno ha venido creando organizaciones paralelas con los cuales se han sentado a negociar, a espaldas de los trabajadores, las reivindicaciones ya establecidas “, resaltó.



Añadió que Fetraragua, la integremial y todos lo sectores de trabajadores públicos se mantendrán en la calle, ya que la ONAPRE no excluye a ningún sector, por lo que todos se están viendo afectados por están medidas que buscan acabar con los gremios.

MALTRATO Y ACOSO LABORAL



Cansada de la situación laboral actual que viven los trabajadores de la salud, la delegada nacional de Colegio de Enfermería del estado Aragua, Doris Quintana, denunció que desde las instituciones son víctimas de persecución y abuso, por parte de los directivos y de personal administrativo.

“El personal de salud en las instituciones está recibiendo acoso laboral, persecución, abuso de poder, donde ha habido cambios arbitrarios, suspensiones de sueldos, se les cambia de áreas de servicios, les mandan a realizar tareas en áreas donde no tienen conocimientos, además les colocan una carga de trabajo por el déficit de personal que se vive en las instituciones”, aseveró.



Finalmente, invitó a todos los trabajadores del sector salud a comenzar a denunciar en todos los entes a sus coordinadores, supervisores, jefaturas de servicio; “vayan a la corporación, diríjanse a la fiscalía, busquen a los sindicatos que nos representan, ya basta de este abuso que ocurre en todos los centros de salud”.

