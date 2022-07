La amistad se basa en el respeto y la solidaridad

Gracias a la iniciativa de las Naciones Unidades, cada 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, fecha que busca fortalecer los valores que compone este vínculo social entre las personas, especialmente el amor, la lealtad, la solidaridad y el compromiso.

Dei Romero

No obstante la bondadosa propuesta, que está enfocada en la necesidad de que las naciones vivan en paz y armonía, para encaminar al mundo hacia un futuro mejor, todo dependerá de cada individuo o sociedad, ya que estos vínculos pueden romperse inmediatamente por diversas razones, generando relaciones no gratas entre las personas.

En este sentido, Dei Romero comentó que la amistad no es un tema que se deba tomar a la ligera y que no está exento de controversia.

Romero considera que actualmente la amistad se ve impactada por cuestiones de trabajo o de negocios, o incluso por las circunstancias de la vida. Al respecto relató parte de su vivencia en el extranjero y aseguró que estos lazos de amistad cambian de manera drástica de acuerdo a la circunstancia que viva cada as persona.

“Cuando nos vamos como emigrantes, por ejemplo a Colombia o Chile, pensamos que estando juntos se lograría pagar una habitación o los impuestos en esos países. Pero realmente eso genera más controversia, porque es muy distinto tener una amistad que vivir con esa persona, y tener un estilo de vida juntos”, afirmó.

Confiesa no contar actualmente con muchas amistades, pues los valores que sustentan esta relación interpersonal se han perdido en los últimos años debido a la crisis, pues en virtud de las necesidades que se padecen, cambiaron incluso esos conceptos.

“La amistad es muy importante y eso ya no se ve cuando uno emigra, solamente buscar un propósito. Esto se debe rescatar ya que es algo muy valioso”, comentó.

“NO TENGO AMIGOS, SOLO CONOCIDOS”

La frase “no tengo amigos, solo conocidos” es una de las más usadas en nuestro tiempo, y de acuerdo a Delia da Silva, esa visión se impone, aunque no es una forma agradable de ver la situación.

A su juicio, la realidad lleva a tener más conocidos que amigos, “pero no estoy de acuerdo porque es bonito tener amigos, eso forma parte de la vivencia del ser humano”.

Delia da Silva

Da Silva explica que la amistad es un sentimiento en el que prevalece la lealtad, la fidelidad entre las personas. Pero comenta que lamentablemente los intereses personales hacen que esa relación se destruya, incluso de la noche a la mañana.

“Allí va el dicho que dice ‘tu tienes un amigo hasta que le prestes, el día que le prestes ya se acabó la amistad’, entonces eso no es una amistad”, manifestó.

También consideró importante el esfuerzo que se hace para mantener la amistad, más allá de la distancia o a pesar de las circunstancias. “Muchos dicen que somos amigos y no nos comunicamos o no nos mandemos mensajitos. Por ejemplo, yo tengo mi amigo, está en el exterior o aquí mismo en Venezuela, entonces tengo seis meses en cama, no me llamaste, ni un mensajito, y cuando llamas, de repente te enteras que uno se murió”, comentó.

Por tal motivo insiste en que para mantener relaciones de amistad es fundamental la comunicación, y sobreponerse a todas las circunstancias, siempre pensando en el beneficio mutuo; “muchos llaman solamente para pedirte algo, entonces ese no es tu amigo”, aseveró.

LA AMISTAD VA MÁS ALLÁ

Para Eudimar Páez, la amistad es más compleja, ya que debido a ciertos momentos de su vida, no da ese afecto a cualquier persona. “Es que depende mucho, ya que el mundo ha cambiado en los últimos años, en lo personal para mi la amistad no existe”, dijo Páez.

La joven considera que un amigo debe estar en las buenas y en las malas, firme en la lealtad como valor principal de cualquier relación entre las personas, sea pareja o familiares.

Eudimar Páez

“Yo sí cuento con personas que son mis amigos, en las buenas y en la malas, cuando estoy enferma, y tu sabes que las amistades se consiguen en esas circunstancias. Pero lamentablemente, una amiga me traicionó”, lamentó la maracayera.

Para finalizar, Páez acotó que es difícil mantener estos vínculos de amistad, ya que con el pasar de los años uno se da cuenta de que no termina de conocer a las personas. Aún así, mantiene firme la esperanza que esto algún día cambie.

“Yo creo que esto es debido a tanta maldad que hay en el mundo, pero aún así las personas debemos ser más solidarias, más amistosa, más amables entre nosotros, ya que el mundo se mueve ahora por el dinero y eso es malo”, sentenció.

Es importante destacar que en Venezuela este día no es tan reconocido como en otras partes del mundo, ya que en nuestra nación es el 14 de febrero la fecha reservada para celebrar el amor y la amistad, aunque este segundo elemento siempre ha quedado relegado por el concepto romántico del San Valentín.

Sin embargo, en el marco del Día Internacional de la Amistad de las Naciones Unidas, ratificamos la importancia de consolidar relaciones humanas con base en el respeto, e igualmente hacemos un llamado a nuestros fieles lectores y seguidores a consolidar los lazos de amistad con nuestros seres queridos o conocidos, lo que será fundamental para la construcción de futuro mejor.

