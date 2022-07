Ante la decisión del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua de iniciar una investigación a la Hacienda Municipal de Libertador por presuntos hechos irregulares, el alcalde de esa jurisdicción, Gonzalo “Chacho” Díaz se pronunció sobre el tema, afirmando no tener problema que se realice el procedimiento ajustado a ley, “pero siempre en el marco del respeto”.

Alcalde del municipio Libertador, Gonzalo “Chacho” Díaz

Indicó que en su municipio tienen una cartera de contribuyentes bastante importante “y nosotros hemos hecho lo que nos ha tocado y los comerciantes saben que nosotros aquí, no hemos hecho otra cosa que defender los intereses de nuestra jurisdicción; somos la bisagra de lo que producen impuestos tratar de llevarlo a las comunidades que realmente lo necesitan”.

El diputado Vicente Flores fue quien se encargó de realizar la “entrega formal de los recaudos que sostienen la denuncia expuesta por comerciantes de nacionalidad venezolana y asiática, que comprometerían legalmente la entidad recaudadora del municipio”.

Al respecto, Díaz aseguró que se han hecho cobros ajustados a lo que establecen las ordenanzas. “Estamos trabajando bajo una ordenanza que heredamos de la administración pasada, la cual estamos actualmente revisando, y es tan así, que nosotros en el mes de enero hicimos un descuento a la propiedad inmobiliaria urbana del 80% y a las comerciales del 40%, porque la ordenanza es confiscatoria que prácticamente maltrata tanto a comerciantes como a habitantes de nuestro municipio”, detalló.

Creo, dijo el alcalde, que antes de emitir juicios, se debe revisar la situación histórica de lo que ha pasado en Libertador. “Hemos hecho lo que nos toca, recaudar.

Nosotros hemos promovido y tenemos informes, donde le notificamos a Setra lo que está dejando de recaudar. Le notificamos a Seniat lo que están dejando de recaudar, esa es nuestra función, y si por hacer esto, nosotros lo estamos haciendo mal, le digo a todos, prefiero seguir trabajando, porque yo no vine a vender mi consciencia y mi dignidad. Vine a trabajar para un pueblo que estaba deprimido de verdad verdad y maltratado, por eso estamos nosotros aquí, muestra de ello, es que del 2008 para acá el municipio Libertador lo que hizo fue retroceder, y desde el 2017 se acentuó esa circunstancia”, puntualizó.

-Lo que está haciendo Gonzalo Díaz, es que no le recibo dinero a nadie, no cobro, sino buscamos la manera con tolerancia y respeto, que la gente cancele sus impuestos- destacó.

“Aquí conseguimos como 20 ordenanzas. Aprobaremos una sola ordenanza y que la ciudadanía tenga conocimiento sobre cuál es su alcance. Aquí se necesita transparencia.

“El presidente de la República Nicolás Maduro lo dice, el que más vende más paga sus impuestos. Entonces el Primer Mandatario dice una cosa y el Consejo Legislativo trata de ordenar que haga otra”, recalcó.

Señaló el alcalde, en lo que va de año se ha recaudado Bs. 6.958.333,84. “Esta es una gestión honesta, preguntemos a la gestión pasada en qué invirtieron el dinero de este municipio, cuando aquí no dejaron ni siquiera las computadoras, como tampoco dejaron un camión o una ambulancia; nosotros estamos haciendo justicia, hemos entregado medicamentos, se han adquirido ambulancias, camiones compactadores, alumbrado, bacheo, tuberías de agua servida”, enfatizó.

Si la decisión del Cleba sobre la Hacienda Municipal de Libertador tiene “otro matiz político”, el alcalde comentó no tener problemas que investiguen su gestión, pero resaltó “vamos a revisar desde el 2017 hasta el 2021, vamos a revisar todo, como las obras que se cobraron y que no se hicieron. Creo, que si ellos (los diputados) quieren hacer alguna cosa para perjudicar la carrera política de “Chacho” Díaz, aquí hay un pueblo que sabe lo que nosotros hemos hecho”.

El alcalde por los momentos no piensa que la decisión legislativa sea un pase de factura, pero sí considera que es “una manera de tratar de minimizar la gestión. Puede ser una estrategia, es decir, pueda que estén buscando que los comerciantes no paguen sus impuestos para que nosotros no hagamos nuestro trabajo”, mencionó.

Aseveró que seguirá trabajando, junto a su equipo, en el marco del respeto. “Nosotros venimos a hacer una revolución, pero una revolución de verdad. Y el que sabe qué es una revolución, sabe lo que estamos haciendo, acabando con los vicios, para instalar una verdadera revolución, que vaya en beneficio de nuestro pueblo. Nosotros aquí no vamos a establecer una sociedad de cómplices; estamos trabajando con lo poco que tenemos y las pruebas están a la vista de todos, lo poco que recaudamos lo invertimos”, subrayó.

Actualmente Libertador tiene 875 contribuyentes, más los 254 que hemos exonerado. “No se ha cerrado ningún negocio, pero hay razones administrativas para hacerlo en algunos casos puntuales, añadió, especificando que la Contraloría del estado Aragua las auditó en el primer trimestre de este año y solamente dejaron recomendaciones de forma (actualmente realizan la auditoría correspondiente al segundo trimestre)”.

