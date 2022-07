Los 18 concejos municipales del estado Aragua se encuentran trabajando de forma conjunta con el Consejo Legislativo y los diputados de la Asamblea Nacional, en el marco de la Brigada 256, para así evaluar las ordenanzas existentes en cada jurisdicción y avanzar en la concreción de las mejoras correspondientes a las normativas.

Es por ello que durante una visita a la sede de diario elsiglo, la presidenta del Concejo Municipal de Zamora, Lilia Rodríguez, destacó que desde la jurisdicción se encuentran trabajando como un solo gobierno, de la mano de la alcaldesa Anahís Palacios, para así solucionar los problemas de los ciudadanos.

“Desde el mes de noviembre del 2021, que fue cuando fuimos electos, hemos venido trabajando con toda la parte de ordenanzas, regulando y revisando las mismas, bajo las orientaciones y con el apoyo de los diputados integrantes de la Brigada 256, una estrategia creada por nuestro presidente Nicolás Maduro y que ha sido muy bien llevada por nuestros legisladores de la entidad aragüeña”.

La edil mencionó que constantemente realizan reuniones entre los concejales para poder llevar una pronta solución a los problemas, y “aunque no tenemos competencia directa en la resolución de los problemas como el caso de aquellos que se presentan en materia de servicios públicos, nuestro trabajo es ayudar y construir, para que nuestros alcalde, como en Zamora la burgomaestre Anahís Palacios, puedan darle respuesta a nuestro pueblo”.

ORDENANZAS REVISADAS

La presidenta del Concejo Municipal de Zamora, Lilia Rodríguez, indicó que desde que empezaron a trabajar en la cámara se han encargado de la revisión de una serie de ordenanzas vigentes desde hace muchos años, y que en algunos casos necesitan ser actualizadas.

“Desde noviembre empezamos con la revisión de las ordenanzas, sin embargo, no habíamos realizado un conteo de las mismas, así como lo estamos haciendo durante este año, por lo que se puede decir que en lo que va de 2022 se ha realizado la revisión de 54 ordenanzas en el municipio”, informó.

Asimismo, mencionó que dentro de las ordenanzas revisadas estaba una vigente desde el año 1998, “esta fue reformada hace un mes, esto gracias al apoyo de los diputados integrantes de la Brigada 256, quienes nos asesoran y nos dieron las herramientas para realizar el proceso de actualización”.

Rodríguez destacó que de estas 54 ordenanzas, 8 son nuevas, entre las que destaca “la ordenanza Ezequiel Zamora Correa, que se revisó en el mes de febrero, este es nuestro máximo líder y se hizo esta ordenanza para darle mérito y rendirle tributo a este ilustre prócer, uno de los consentidos de nuestro presidente comandante Hugo Chávez”.

La concejal recalcó que otra ordenanza nueva tiene que ver con los Pastores y Pastoras Cristianos Evangélicos, “esto fue por parte de los movimientos religiosos que hacen vida en el municipio Zamora, aunque esta ordenanza fue realizada en casi todo el país, nosotros la trabajamos, además hicimos una sesión solemne para condecorar a ciertas personalidades de renombre en el municipio en materia religiosa”.

En este mismo orden de ideas, Rodríguez destacó que otra ordenanza trabajada en el municipio fue la de Licencia de Bebidas Alcohólicas, a la cual ” se le hizo una reforma, así como a la de Expendio y Distribución de Bebidas Alcohólicas, estamos trabajando en mejoras de nuestro municipio”.

De igual forma detalló que han tocado otras ordenanzas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los zamoramos, como es el caso de la normativa de “Tasa Administrativa aplicable en el municipio Zamora, esto hace referencia a los impuestos de la jurisdicción. Se le hizo una reforma y se colocó que los pagos sean en la unidad monetaria Petro”.

En cuanto a los trabajadores informales, Rodríguez informó que se encuentran trabajando en una ordenanza para proceder a organizarlos y brindarles una mejor atención, “ellos se encuentran en la avenida Bolívar, cerca de la plaza Miranda, nuestra alcaldesa ha tenido varias reuniones con ellos, nuestra idea es reorganizarlo en un mejor sitio. La alcaldesa está enfocada en este tema y se ha llegado a buenos acuerdos. Nuestros trabajadores informales han estado apoyándonos porque entre todos queremos construir un municipio mejor”.

SESIÓN ESPECIAL PARA LOS FUNCIONARIOS

La edil Lilia Rodríguez mencionó que en la jurisdicción han realizado diversas sesiones solemnes para rendir honores a los habitantes de esta histórica jurisdicción, así como a aquellas personalidades zamoranas que trabajan arduamente para la construcción de un mejor municipio.

Por ello en días pasados, y en el marco del mes del policía, llevaron a cabo una sesión Supervisor Franklin Rodríguez, “en honor a nuestros cuerpos de seguridad, que realizan un trabajo extraordinario en Zamora. Fueron condecorados 26 funcionarios de los diferentes cuerpos policiales”.

Rodríguez indicó que además se les hizo un reconocimiento especial a las diferentes instituciones en materia de seguridad, “es un honor contar con funcionarios dispuestos a trabajar en el resguardo de nuestro pueblo, por eso para nosotros significa mucho poder agradecerles de una manera especial”.

Destacó que esa sesión en concreto se llevó a cabo desde el Centro de Coordinación Policial Ezequiel Zamora. “El orador de orden fue Francisco Saturno Morales Ruiz, sin duda, un honor para nosotros, quien nos habló de la humana labor que han emprendido los cuerpos de seguridad gracias a la revolución”.

Indicó que durante dicha sesión se entregó un reconocimiento especial a la alcaldesa Anahís Palacios, “una mujer guerrera que está trabajando arduamente por mejorar a nuestro municipio, quien además se vio muy emotiva por la entrega de este reconocimiento y agradeció y manifestó su admiración por la labor policial”.

PARLAMENTARISMO DE CALLE

En su exposición, Lilia Rodríguez recalcó que en el municipio Zamora se han caracterizado por trabajar de la mano del pueblo, por lo que de forma constante realizan reuniones con el Poder Popular, para escucharlos y atender cada una de sus necesidades.

“Gracias a Dios el equipo de concejales de Zamora viene de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, son hombres y mujeres que han trabajado con el pueblo, que fueron líderes de comunidades y por ello se han manejado muy bien y han escuchado a los ciudadanos, a nuestro gran e importante Poder Popular. Ellos conocen lo que se viene realizando y cual es el sentido del trabajo”.

Rodríguez destacó que se trata de hombres y mujeres comprometidos, de mucha experiencia, que están dando el todo por el todo por el beneficio de los ciudadanos.

“Las reuniones con el Poder Popular son constantes, me siento orgullosa de nuestro Concejo Municipal, ya que como lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, son de las bases. El que no ha sentido como son las situaciones dentro de nuestras comunidades, quienes no han estado con ellos en el día a día, entonces se les dificulta entenderlos”.

Aseguró que los ciudadanos están conscientes de que los problemas no se van a resolver de un día para otro, “no tenemos una barita mágica y ellos lo saben, ellos saben del bloqueo económico y la guerra a la que nos hemos enfrentado, el ataque constante hacia Venezuela, son muchos años que nos llevan estudiando para poder atacar al venezolano, pero el pueblo es muy creativo y juntos hemos podido superar las dificultades y estoy segura que lo vamos a seguir haciendo”.

BRICOMILES EN ZAMORA

En cuanto al despliegue que se viene efectuando en el municipio Zamora junto a las Brigadas Comunitarias y Militares de Educación y Salud (Bricomiles) Lilia Rodríguez aseguró que han realizado un gran trabajo en conjunto, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro.

“Son estrategias de nuestro presidente, sin duda Nicolás Maduro es el mejor conductor para enfrentar todos los problemas que se nos presentan y orientarnos a seguir adelante. Gracias a sus políticas de Gobierno se le ha dado respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Destacó que en materia de educación se ha podido realizar la limpieza de las instituciones educativas locales, “es un trabajo en conjunto, toda la comunidad ha colaborado, un equipo político completo en la calle para dejar las instituciones en buen estado para nuestros niños, que son el futuro del país y estamos trabajando para ellos, para que tengan espacios de calidad”.

Mientras que en materia de salud, la presidenta del Concejo Municipal manifestó que han analizado los centros de salud de cada comunidad, “estamos trabajando por comuna, esta es la mejor organización para llegar a cada comunidad, nuestro comandante Chávez nos mandó a llegar hasta las catacumbas y eso lo podemos hacer gracias a las comunas. Nuestra gobernadora Karina Carpio ha sido muy disciplinada y ha llevado todos esos proyectos de mejoras para nuestro pueblo”.

Destacó que en Zamora hacen vida 21 comunas, “tenemos el privilegio de tener a la alcaldesa comunera, que es puntual en sus decisiones y conoce a nuestro pueblo. Ella ha trabajado de forma disciplinaria y disciplinada en cuanto a las políticas de Estado, pertenece a una comuna Aristóbulo Istúriz y está enfocada en mejorar los servicios públicos”.

Rodríguez mencionó que producto del trabajo mancomunado con la alcaldesa Palacios, han solucionado algunos problemas de servicio público, “el 1×10 del Buen Gobierno ha sido una herramienta extraordinaria, hemos podido dar respuesta a las denuncias que se han realizado por allí. Estamos en un solo gobierno y juntos como una familia estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de los zamoranos”.

Recalcó que se han presentado varias problemáticas, pero han podido solventar, “hemos realizado el acompañamiento en el destape de cañerías, así como en la sustitución de colectores. Nos hemos enfocado en ese tipo de trabajo, así como de alumbrado público y otros servicios, bajo las instrucciones de nuestro Presidente”.

En este sentido, mencionó que los zamoranos pueden estar tranquilos porque cuentan con un equipo de trabajo dispuesto a buscar mejoras a los problemas y garantizar una mejor calidad de vida; “nuestra alcaldesa Anahís Palacios está al frente de todas las políticas de gobierno de nuestro municipio. Zamora estaba apagado, pero ahora existe colorido y fortaleza, poco a poco estamos trabajando, y para nosotros eso es una gran motivación para seguir adelante y continuar trabajado para ellos”.

Por último, la presidenta del Concejo Municipal de Zamora, Lilia Rodríguez, invitó a los habitantes de Zamora a tener confianza y fe, tanto en su alcaldesa, como en los ediles de la jurisdicción; “no pierdan la esperanza, estamos trabajado para un mejor municipio. Estamos en una nueva era de transición al socialismo, y nuestro Nicolás Maduro está trabajando para buscar las mejoras para el pueblo, y junto a nuestra gobernadora Karina Carpio, estamos seguros de que lo vamos a conseguir”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOSÉ SÁENZ