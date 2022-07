Gilberto Correa reaparece tras escándalo de envenenamiento  

Luego de pasar por un escándalo de envenenamiento, cuyo caso fue tomado por la fiscalía del país, el animador venezolano Gilberto Correa reapareció en el concierto que El Puma, José Luis Rodríguez, ofreció en el teatro Teresa Carreño en Caracas el pasado jueves 14 de julio.

FOTO: CORTESÍA

El regreso del intérprete de temas como “Agárrense de las manos”, tras 12 años fuera de su país, fue el motivo más que suficiente para que el recordado animador de Sábado Sensacional asistiera al concierto.

Carmela Longo, periodista de espectáculos, fue la encargada de dejar constancia de la asistencia de Correa al concierto. A través de su cuenta en Twittter publicó una imagen con el animador quien sonrió para la fotografía.

“Miren a quien me conseguí (en referencia a Gilberto Correa), me dicen que también está Osmel, pero no lo he visto”, fue el mensaje con el que acompañó la imagen que ya superó los 420 me gusta.

Miren a quien me conseguí! Me dicen q también está Osmel, pero no lo he visto. #ElPuma pic.twitter.com/OgXH0OzLUt — CarmeLa Longo (@carmeLaLongo) July 14, 2022

Los usuarios de la plataforma no desaprovecharon la oportunidad de mencionar la reaparición del querido animador. «El más grande entre los grandes. Presentador ícono de Venezuela Gilberto correa. Que sólo verte trasmite glamour, de lindos recuerdos que te veía a través de una pantalla, siendo yo un niño. Una gran figura de la época de Oro», comentó Jorge Fernández.

«Un grande entre grandes… referencia obligada de ética y elegancia. Ejemplo y patrón de muchos otros grandes de una Venezuela de espectáculos, shows de alto nivel”, escribió Rosana Ackermann.

Polémica por envenenamiento

El pasado mes de mayo, el nombre del animador ocupó los titulares de diferentes portales de noticias cuando se conoció el caso del presunto envenenamiento al que estaba sometido por parte de sus cuidadores.

La justicia venezolana anunció que iniciarían una investigación en contra de la empleada que lo cuidaba en su residencia.

Según su médico de confianza, el animador llegó a presentar un cuadro de envenenamiento por el consumo de medicamentos en forma excesiva. La doctora hizo la denuncia formal ante las autoridades, refiere Últimas Noticias.

También te puede interesar: ¿Volvieron? Aleska Génesis y Nicky Jam juntos de nuevo

El mismo portal agregó que la cuidadora le suministraba el medicamento al presentador y mezclaba café con alcohol.

En los últimos años la salud de Correa se ha complicado a raíz del diagnóstico de mal de Parkinson. El animador confesó que tenía esta enfermedad en 2017 durante una entrevista a una periodista venezolana.

En 2021 se contagió de covid-19 y, aunque muchos temían graves consecuencias debido a avanzada edad, el presentador dio otra muestra de entereza y logró superar el virus.

elsiglo