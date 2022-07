Daniel Macuare: Vengo aportar toda mi experiencia para el equipo

Toros de Aragua está trabajando para cumplirle a su afición, desarrollando un proyecto de equipo que le permita en poco tiempo consolidarse como la franquicia más exitosa del centro del país.

Daniel Macuare, posee un largo recorrido en los tabloncillos

Una de las adiciones del equipo para iniciar este camino es el jugador Daniel Macuare, quien a pesar de sus 38 años, y poseer un largo recorrido en los tabloncillos, incluso con roce importante en el exterior, además de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) donde íntegro la plantilla de Guaros de Lara que ganó la Liga de las Américas en el año 2016, además de participar en la segunda edición de la Superliga de baloncesto. Macuare también a puso su nombre a nivel internacional en Perú dónde mostró su talento vistiendo la camisa del Sportivo Italiano.

La plantilla aragüeña está formada por una camada interesante. Con jugadores jóvenes que se han ganado su puesto con base en su talento y capacidad de seguir desarrollándose, para esto necesitan un mentor y la gerencia astada piensa que Macuare puede ser este jugador.

“Estoy asumiendo un gran compromisos de liderar a estos chamos que tienen un gran potencial, debemos trabajar juntos para consolidar el crecimiento de la franquicia y poder sumar triunfos que enamoren a la fanaticada”, indicó Macuare.

El piloto ha asumido el compromiso de ser el capitán de Toros de Aragua, conciente de que su rol es el de liderar una nueva camada de jugadores, “Estoy trabajando con cada uno de los jugadores para que puedan explotar su talento y sumar su granito de arena en el resurgir de esta gran franquicia”.

A CERRAR LOS JUEGOS

El piloto reconoció que en los primeros cinco juegos las cosas no han salido bien, indicó que cada uno de los jugadores ha dado lo mejor de ellos, sin embargo, ha faltado ese clutch para asegurar los encuentros y eso lo va a dar la experiencia “hemos estado a ley de la victoria, pero, se nos han escapado de las manos y en eso debemos seguir trabajando para poder consolidar el triunfo, sabemos que hay equipos que no son fáciles pero tenemos la calidad para jugar cara a cara con ellos y obtener el triunfo”, enfatizó el entrevistado.

HACER CARRERA EN TOROS

Macuare expresó su agradecimiento a la franquicia por la confianza que ha puesto la gerencia en el, esperando estar muchos años con la organización y poder ver cómo estos jóvenes se consoliden y Toros de Aragua se convierta en una franquicia ganadora, para de esta forma dejar un legado en la naciente Superliga de Baloncesto, pero so bre todo, para ser admirado por la juventud que sigue a los Toros.

APOYO DE LA FANATICADA

El primer encuentro de los astados en el coliseo el Limón, sirvió para que la fanaticada se reencontrará con su equipo, y aunque no hubo un lleno el equipo sintió el calor y el apoyo de su gente.

“Estamos muy contentos con el apoyo del público, por eso nos esforzamos y estamos trabajando para que los triunfos lleguen y dedicárselos a la afición, esperamos seguir contando con los fanáticos y que cada día se sumen más seguidores a los juegos, que vengan a disfrutar del espectáculo y apoyarnos”, apuntó Macuare.

El jugador invito a los fanáticos disfrutar de las promociones que elsiglo les brinda y llenar el coliseo el limón para consolidar la Superliga y ver ganar a los toros.

JUGANDO LESIONADO

El piloto señaló que ha estado presentado algunas molestias que no le han permitido estar al 100 % “esta lesión se produjo en el juego en La Guaira, por lo que mi rendimiento ha bajado un poco, sin embargo, ya me siento un poco mejor y en los próximos días estaré recuperado y dando lo mejor de mi, aun así he seguido entrenado y aunque el rendimiento no es el esperado las lesiones son parte del juego y hay que saber lidiar con ellas”, expresó.

Experiencia profesional en la LPB participó con:

Guaiqueríes de Margarita 2007-2008

Gigantes de Guayana 2009 2013

Gaiteros del Zulia

Guaros de Lara 2016. Campeón liga de las Américas

Superliga

Indios de Caracas 2021

Toros de Aragua 2022

MAURICIO BOLIVAR | elsiglo