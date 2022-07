Los “quita ruidos” son la mejor alternativa para apaciguar el hambre

“Cuando el hambre aprieta”, la gente no duda en comprar un kilo del famoso “quita ruido”; “la idea es comer cambur para apaciguar las ganas de comer, mientras uno llega a la casa”, dijo Olivia Pérez.

El kilo de cambures varía en Cagua de acuerdo a la ubicación del negocio; está entre Bs. 2.5, 2,9 y 3,0

La señora manifestó que la fruta, “que es la más buscada”, es la más noble. “La banana, como dicen mis nietos, tienen propiedades que ayudan el cuerpo, pero si hablamos de mercado, es la más accesible.

El precio por kilo varía en el centro de Cagua, en el municipio Sucre. La competencia obliga a los vendedores buscar el lugar donde hay ofertas. “En todos lados los ofrecen, hasta en los comercios dedicados a la ropa”, explicó Pérez.

Detalló que en la mañana de ayer compró a Bs. 2,9 un kilo de cambur, en un establecimiento ubicado en la avenida Sucre de la capital del municipio. “Pero hoy los vi por la Piar a Bs. 2,5. Eso varía de acuerdo a las cercanías a la plaza, pienso yo”, aseguró Olivia.

Pedro Colmenares manifestó que prácticamente compra cambures todos los días. “Cuando la cosa aprieta por la hora, en especial, la pico, como las doce del mediodía o en la merienda, uno o dos amarillos son suficientes para apaciguar el hambre”, apuntó.

Expresó que es muy desagradable cuando el estomago se llena de gases (un proceso biológico normal), además de perjudicial para el organismo. “Entonces para evitar ese asunto que más adelante te puede poner en aprietos, yo resuelvo con par de cambures”, dijo.

Colmenares indicó que compra por unidad, entre dos y tres, para evitar comerse en una sola sentada la mano completa de cambures. “En ocasiones no pago casi nada por dos unidades, hasta por crédito me lo dan. Pero eso si, no dejo de comerlos”, añadió.

Andrés Coronado es otro señor que resaltó “los cambures son la salvación de la humanidad”. El hombre no duda en comerse una mano de esta fruta todos los días. “Tiene propiedades que ayudan mucho a nuestro organismo, además es la principal arma para atacar el hambre”, precisó.

“Con tres o cuatro cambures yo quedo bien”, expuso. “Cuando salgo y es hora de la comida y aún no termina de hacerse las diligencias, no dudo en comprar un kilo de cambures para poder aguantar, porque prefiere invertir Bs. 3,0 por kilogramo que comprar un pan que realmente no me va a sustentar”, puntualizó.

“A veces una está corto de dinero, por lo que aprovechó para comprar los amarillitos”, comentó.

DESAPARECEN LOS MAREOS

Los desvanecimientos de las personas a causa de la poca ingesta de alimentos ricos en nutrientes, son rápidamente superados por los azúcares naturales: sacarosa, fructosa y glucosa que posee este fruto amarillo, así como su fibra.

Las propiedades que contiene, le cambia el semblante a quienes lo consumen y les devuelven un espíritu activo, desapareciendo los inevitables mareos por la falta de alimentos.

