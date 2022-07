En medio de las habituales quejas, los pensionados acudieron ayer desde muy temprano a las entidades bancarias para cobrar el pago correspondiente al mes de agosto de 2022, el cual ubica en 130,00 bolívares.

Y a pesar de que dicho monto prácticamente no alcanza para nada, los abuelitos afirman que deben acudir a sacar el efectivo pues se ha vuelto la forma más fácil de administrar el dinero en la actualidad.

El equipo reporteril de elsiglo realizó un recorrido por diversos bancos de la entidad, observándose fluidez en las colas organizadas en las afueras de los bancos, donde los adultos mayores esperaron con paciencia, y no sin los acostumbrados reclamos a los funcionarios bancarios.

En este sentido, Ana Quiroz, quien se encontraba haciendo la cola desde las 6.00 a.m., dijo que todo fluyó con normalidad y sin contratiempos, “hoy la cola avanza rápido, a pesar de que hay bastante gente ya estoy que paso a cobrar, lo bueno es que están cancelado el dinero completo y no por parte”.

Por su parte, Sorangel Iquica, manifestó que la cola avanzó algo lenta, pero valió la pena la espera porque le cancelaron completo; “escuché que en otros banco estaban pagando por parte y me vine para acá, hice la cola. Aunque demoró un poco, pude cobrar completo la pensión, lo cierto es que ya no se pasa tanta roncha como antes”, enfatizó.

Silvina Rojas comentó que, en comparación con otros meses, esta vez se movió rápido; “pensaba que me iba a demorar más y ya estoy que entro, hasta ahora no nos han informado si van a pagar completo o no, pero la gente sale contenta, me imagino que sí lo están haciendo”.

Igualmente, Marilis Nesy vio la jornada con total normalidad, pues en ocasiones las colas son “trifásicas” y agotadoras, “hoy todo fluye rápidamente, no ha habido contratiempo, están pagando los 130,00 bolívares en efectivo completos y no por parte como hacían anteriormente. Aunque no es mucho, uno resuelve alguito”, finalizó.

Finalmente, los abuelos esperan que el Ejecutivo Nacional realice un ajuste nuevamente ya que en la actualidad la inflación ha arropado la pensión, lo que impide usar la asignación mensual para cubrir todos los gastos básicos como medicinas, alimentación, vestuario y calzado.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo