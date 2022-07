Arrancó el U-15 de baloncesto femenino con Aragua de favorita

El tabloncillo del Coliseo del Limón, en el municipio Mario Briceño Iragorri, del estado Aragua, se convirtió en la sede del Campeonato de baloncesto U-15 femenino, evento que inicialmente estaba pautado para jugarse en el gimnasio Mauricio Jonson, de la capital del estado.

El combinado de Miranda uno de los favoritos del Grupo B

José Delgado, comisionado de la Federación Venezolana de Baloncesto para este evento, recordó que Aragua está compartiendo la sede con el estado Guarico. “Maracay estará recibiendo a dos grupos de cuatro equipos, el Grupo A: Aragua, Barinas, Sucre, La Guaira. Y el Grupo B: Carabobo, Bolívar, Miranda, Falcón”, informó.

Barinas acompañará a Aragua en el grupo A

“Hasta el momento con el juego inaugural entre Miranda y Portuguesa, se ha visto muy buen nivel, todavía queda un poco de miedo, de parte de las jugadoras que se están adaptando al escenario, sin embargo, ese temor se pierde rápidamente y los próximos minutos mostraran un gran nivel”, señaló.

José Delgado, comisionado de la Federación Venezolana de Baloncesto

Delgado explicó, que esta competición ha tenido una gran aceptación en el país y un crecimiento muy rápido, “Estas atletas están dando lo mejor de ellas para llevarse el triunfo a su estado, pero también están luchando por un cupo en la preselección de Venezuela y poder cumplir el sueño de representar a su país en las venideras competencias internacionales”, señaló Delgado.

CHEQUEO A CADA ATLETA

Explicó Delgado, que el día domingo, la Federación Venezolana de Baloncesto realizó el proceso de chequeo físico a cada jugadora, “Agradecemos el apoyo del Instituto Regional del Deporte de Aragua (Irda) que nos apoyó con las instalaciones para realizar el proceso de identificación de cada jugadora, de esta forma tenemos los datos físicos de cada jugadora y podemos ir verificando su evolución para los posibles llamados a conformar las selecciones”, explicó Delgado.

Pasajes del encuentro entre Miranda y Portuguesa

JORNADA DE HOY

Para hoy martes, se estará realizando la segunda jornada de encuentros, quedando el calendario de la siguiente manera:

Martes 19 de julio – Aragua:

La Guaira vs Sucre – 9:00 a.m.

Miranda vs Falcón – 10:45 a.m.

Carabobo vs Bolívar – 12:30 p.m.

Aragua vs Barinas – 2:15 p.m.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo