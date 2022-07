Cleba y Concejos honraron a los policías en su día

Este viernes, diputados del Consejo Legislativos del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), y concejales de los 18 Concejos Municipales de la entidad, realizaron una sesión conjunta para conmemorar el Día Nacional del Policía, donde homenajearon a esos hombres y mujeres que garantizan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

Poder Ejecutivo de Aragua rindió honores a los policías



Dicho acto fue realizado en los espacios de la plaza Bolívar de Maracay, y contó con la participación de la gobernadora del estado, Karina Carpio, quien estuvo acompañada de alcalde y alcaldesas de varios municipios y demás funcionarios de los poderes públicos de la entidad.



Asimismo, en la sesión especial promovida por el Cleba, hicieron acto de presencia autoridades, directores, jefes y efectivos de los cuerpos policiales que hacen vida en el estado como Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Bolivariana de Aragua (PBA) y representantes de las policías municipales.

Mayor José Arias, presidente del Cleba



El evento que comenzó a eso de las 10:30 de la mañana, inició con los actos protocolares como la entonación del himno nacional y la instalación de la sesión liderada por el presidente del Cleba Mayor José Arias, quien tras aprobar el orden del día, saludó a todas las autoridades presentes.



En este contexto, el líder del Parlamento regional destacó la importancia que tienen los funcionarios policiales al servicio de los aragüeños.

“Hoy le queremos decir a cada uno de ustedes, nuestros concejales y concejalas, nuestros poderes públicos, legisladores, legisladores, poder Ejecutivo de la mano del constructor de victorias, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que los reconocemos y les queremos como unos héroes y unas heroínas”, expresó.

Alcaldes opositores también hicieron acto de presencia



Arias además reconoció también el esfuerzo de cada uno de los efectivos policiales que arriesgan diariamente sus vidas por resguardar la de los ciudadanos, asegurando que muchos de ellos lamentablemente caen en el cumplimiento de su deber.



“Son esas botas que cargan nuestras mujeres heroínas de la policía, nuestros hombres de la policía, son esas botas que se colocan constantemente. Pero hay botas que no han vuelto a sus casas, esas botas se las han quitado en la morgue y esos hombres que hoy no existen físicamente pero que los queremos y los llevamos en el corazón, le decimos que aquí estamos, hermanas y hermanas, tu muerte no fue en vano, y este día es para ti”, dijo el presidente del Cleba, quien enfatizó la solidaridad de los legisladores.

C/J Delfín Reverón, Coordinador de la PNB-Aragua



Tras concluir su discurso de inicio de sesión, tomaron las palabras dos funcionarios policiales, entre ellos el comisionado jefe Delfín Reverón, coordinador del Centro de Coordinación Policial de la PNB del estado Aragua, quien como Orador de Orden de la Sesión Conjunta del Cleba con los 18 Concejos Municipales destacó la relevancia que tienen los policías en todo el territorio aragüeño.



“No es el color, no es el uniforme, o es el estado o municipio, aquí es el ser humano que representa una institución, las responsabilidades son individuales, pero las críticas o elogios son colectivas. Es aquí donde en cada servicio, estación o espacios, en que cada funcionario, hacemos vida, tenemos la impetuosa tarea de soldar lazos de amistad hermandad, compañerismo y trabajo en equipo”, comentó.



Aseguró que darán hasta su último suspiro defendiendo, protegiendo y defendiendo al pueblo. “Ahora nuestro compromiso está en esta tierra sagrada, esta ciudad de historia, de grandes batallas y momentos, debemos ser partícipes de continuar escribiendo en las hojas de la Patria, dejando un legado de victoria, así como la gobernadora Karina Carpio”, concluyó su intervención.

ORDEN AL MÉRITO



Durante la sesión, los directores y comandantes de los cuerpos policiales del estado Aragua hicieron entrega de la Orden Única Clase, Cruz de Honor al Mérito Capitán Antonio Ricaurte, a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, al presidente del Cleba, mayor José Arias, y al general de división, Marlon Dulcey Paradas, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Los uniformados también rindieron honores al Ejecutivo Regional



Tras esta entrega, el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana manifestó su agradecimiento por este elogio, destacando su reconocimiento a los cuerpos policiales que diariamente salen a recorrer las calles.



“Probablemente haya muy poco que añadir a este importante evento, ellos con seguridad nos han paseado por la esencia del ser policía, una esencia que pudiéramos sintetizar en el pensamiento, pero también pudiéramos sintetizar en el sentimiento y la acción policial que nuestros funcionarios y funcionarias desarrollan diariamente”, dijo G/D Dulcey Paradas.

G/D Marlon Dulcey Paradas, Secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del Gobierno de Aragua



Asimismo, aprovechó la oportunidad para elogiar los dispositivos de seguridad y las estrategias que ha impuesto el Gobierno Nacional para garantizar la tranquilidad de los venezolanos.



Para finalizar, la gobernadora Karina Carpio elogió a los funcionarios policiales, ofreciendo su respaldo y apoyo. “Yo presumo que cuando llegan a casa dicen gracias Dios que estoy nuevamente viendo a mis hijos, gracias Dios que estoy viendo nuevamente a mi esposa y esposo, gracias que tengo la bendición de mi madre y que ninguno está excepto de eso, por eso que cada día yo me siento orgullosa, me siento tan honrada. No hay tiempo para el descanso, no hay tiempo que perder. Descansaremos allá en el otro paisaje, es por eso que el pueblo de Aragua nos necesita”, manifestó la mandataria.

Dr. Karina Carpio, gobernadora de Aragua



“Definitivamente somos una sola policía, un solo corazón, un solo reconocimiento y decirle nuevamente, cuentan ustedes con esta mujer, con un corazón grande, con un corazón inmenso para quererlos, para protegerlos, ayudarlos. ¿Saben porqué? Porque yo me siento policía, yo soy también la policía del estado Aragua, por un estado que quiere avanzar, por un estado que quiere seguir caminando, por un estado que quiere seguir proyectándose. Gracias por su cariño, gracias por su reconocimiento y bueno de mi hacia ustedes el más grandes de los respetos y los más grandes de los cariños, que Dios los bendigas, bendiciones”, sentenció.



Es importante destacar que en el evento hizo acto de presencia alcaldes de los municipios Girardot, Sucre, Tovar, Bolívar, José Félix Ribas y Francisco Linares Alcántara.



Pero también, hicieron acto de presencia dos alcaldes opositores como lo fueron de Libertador y Lamas, quienes junto a sus ediles y representantes en el Cleba, reconocieron a los efectivos policiales sin importar la índole política.

LINO HIDALGO | elsiglo