Jesús de Alva busca “Ser y no solo parecer”

El animador y exmíster, Jesús de Alva, llegó a Maracay para presentar mañana en el salón “Blu” de la Casa Italia su conferencia en íntimo “Ser y no solo parecer”.

Jesús de Alva estará en íntimo este próximo 15 de julio en Maracay



Según nos relató, se trata de una experiencia de conexión y reflexión, donde comparte herramientas de relación personal adquiridas durante el proceso de transformación que vivió en la búsqueda de su yo interior.

“Durante ese proceso que viví, comenzó algo que a mi parecer debe ser una obligación para todos y es el uso del cuestionamiento. Esto lo hacemos partiendo realmente de la existencia misma, esas preguntas se irán multiplicando, lo correcto sería darles respuesta”.

De Alva relató que “todo comenzó en 2019 cuando renuncié a Portada’s. Me fui del país, comencé a hacer cosas afuera, y esas cosas me dieron una respuesta clara, simplemente eso era lo que no quería seguir haciendo”.

El también comunicador aseguró que lo adecuado era enfrentarse a la experiencia, y efectivamente siguió ese camino, “para saber qué me gusta y que no, solo hay que probar, básicamente eso fue lo que pasó. Cuando regreso a Venezuela cae la pandemia y eso me ayudó a establecer mis metas, pero durante ese proceso pasaron cosas como estafas, pérdidas materiales y económicas, el nacimiento de mi hija y la pérdida física de mi hermano. También perdí oportunidades que consideraba mi sueño, sin saber que cada cosita de esto estaba levantando los pilares de saber que era realmente lo que quería”.

El conocido modelo, animador y conferencista comentó que el verdadero cuestionamiento comienza con la exploración interna, preguntarnos qué somos realmente, cuál es nuestro fin en la vida y hacia dónde vamos.

“Todo eso comienza con un poco de ideas que nos meten a la cabeza, que no nos pertenecen, y comenzamos a decidir qué hacer y qué dejar de hacer, por lo que nos dijeron o por lo que nos vendieron”, dijo.

Recalcó que todo lo que compartirá mañana está basado en su experiencia personal y con base en cómo se dio cuenta de que él no era nada de lo que creía ser; “simplemente quiero mostrar y que otras personas lo tomen como ejemplo del cómo me di cuenta de que yo no era nada de lo que estaba haciendo. No quiero que me llamen motivador porque ese no es el fin de la conferencia. Solo quiero ayudar a otros con mi experiencia, la cual, en lo personal, me ayudó mucho a salir del hueco emocional en el que estaba metido”.

Finalmente, invitó a todos los aragüeños a ser parte de esta maravillosa experiencia de crecimiento personal, pues, más que una conferencia, será un intercambio de experiencias y anécdotas de superación durantes difíciles procesos y retos de vida.

“Los espero, vengan a compartir conmigo en estos espacios, donde les aseguro que reiremos y lloraremos, pero lo más importante es que llegará el mensaje de aliento que quiero dejar con esta conferencia”, prometió Jesús de Alva.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo