Aprehendidos padrastro y madre por muerte de bebé de 11 meses

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas practicaron la aprehensión de la madre y el padrastro, de una niña de 11 meses de nacida, señalados presuntamente de incurrir en un infanticidio.

Los sabuesos del Cicpc, adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal La Vega en la ciudad de Caracas, detuvieron a Yicet Yecenia La Rosa Picado (33) y José Antonio Moncada Jaime, de 46 años de edad como los supuestos responsables del hecho.

Se comentó que ambas personas trasladaron al Hospital doctor Miguel Pérez Carreño a suhija de 11 meses, señalando ante los médicos que la bebé se había caído del inmueble en su residencia en Antímano.

Supuestamente el incidente habría ocurrido cuando la madre dejó sola a la pequeña, conla intención de dirigirse a la cocina a buscar un vaso con agua para tomar, y ante ese relato medio confuso, los galenos no se creyeron el cuento.

Como la bebé murió a los pocos minutos, los facultativos ordenaron practicarle la necropsia de ley e inmediatamente alertaron a la División de Homicidios de La Vega que estaban en presencia de un hecho de violencia.

Una vez practicado el estudio legal, los investigadores determinaron que la niña fallecióproducto de una fractura de cráneo, laceración de masa encefálica, edema cerebral severo por traumatismo cráneo encefálico hemorragia.

Luego de comprobarse que la niña dejó de existir a causa de una golpiza en manos de su padrastro, los investigadores apresaron a la mujer, quien pretendió encubrir a su pareja para que no fuera a la cárcel.

Además se conoció que el día del suceso, Yicet Yecenia La Rosa Picado no se encontraba en su residencia, ya que la había dejado a su hija al cuido de la pareja, quien constantemente la agredía y la mujer no intercedía en los episodios de violencia. Toleraba los episodios de violencia para que el sujeto no la dejara abandonada.

Los sospechosos quedaron detenidos a la disposición de la Fiscalía 12º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas para la posterior presentación ante un tribunal caraqueño, según la información revelada en una nota de prensa en la cuenta del comisario general Douglas Rico, director nacional del Cicpc.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo