Los funcionarios adscritos a todas las organizaciones de la salud en el eje Este del estado Aragua llevaron a cabo la mañana de este lunes una asamblea general con el fin de elaborar un documento en el que exponen todos los obstáculos que les impiden prestar un buen servicio a la comunidad y llevar un nivel de vida “estimable”.

Y es que una de las alas del Hospital José María Benítez de La Victoria, municipio Ribas, sirvió de escenario para que todos estos trabajadores del gremio de salud elevaran su voz de protesta, y con pancartas en mano, discutieran sobre temas como la dignificación de salarios, discusión de suplentes, falta de personal, cambio de planes de trabajo, vulneración de los derechos contractuales y falta del beneficio Clap para todos.

Con respecto al tema, Carmen Silva, representante de los empleados públicos del estado Aragua, denunció los descuentos que merman el sueldo y la falta de respuesta por parte de las autoridades.

“Desde el municipio Ribas nos encontramos reunidos todo el personal de salud, del Eje, con el firme propósito de decir: Ya Basta. Estamos sujetos a una desmejora inminente; todos los meses a nuestros trabajadores se les descuenta su salario. Hemos tratado de buscar respuestas en la Corporación de Salud y el Ministerio de Salud, y hasta ahora no nos han dado una respuesta aceptable. Hablamos con las autoridades de esta parte de la región y sólo nos dicen que siguen directrices”, dijo.

De la misma forma, en la acción pacífica, Norca González, representante del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el eje Este aragüeño, explicó que el gremio se ha unido con el fin de consolidar reclamos y buscar souciones definitivas.

“Hoy estamos uniéndonos en esta gran asamblea, para reclamar en conjunto, por todos los inconvenientes, que tenemos que padecer, para poder atender a nuestros pacientes. Estamos discutiendo, problemas laborales e institucionales, que nos tocan de manera directa, no sólo en nuestros sitios de trabajo, sino en nuestros hogares”, dijo

Por su parte, MSC Merlyng Bravo y Jennifer Quiñones, quienes laboran en la emergencia de adultos del nosocomio ribense denunciaron que, “por orden de Corposalud nos modificaron los planes de guardia, ahora tenemos menos días laborables y por consiguiente nos desmejoraron salarialmente. Asimismo, nos sentimos burlados, porque hasta el momento, no nos han cancelado el resto de las primas de los convenios, no tenemos suplentes, lo que incrementa nuestro trabajo, son muchas las irregularidades que estamos pasando. Por parte de Corposalud, ellos dicen que es el Ministerio que lo manda, pero no hemos visto nada oficial por parte del MPPS, donde demuestren que son verídicos, todos los cambios que están haciendo”.

Entre tanto, los presentes aseguraron que de no ser tomados en cuenta sus requerimientos, seguirán realizando acciones de calle. Igualmente, extendieron el llamado a los alcaldes del eje Este y a la Gobernación, para que gestionen soluciones a estos problemas.

DANIEL MELLADO | elsiglo