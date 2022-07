Habitantes del Sector 5 desesperados por colapso de cloacas

Desde hace aproximadamente un año, los habitantes del sector 5 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, se encuentran padeciendo del colapso de las aguas residuales, situación que con el paso de los días empeora.

Los patios de las viviendas también tienen aguas negras

Los residentes mencionaron que al momento de que llega el agua potable por tuberías, o en la temporada de lluvia, el colapso de aguas residuales es mayor, ocasionando que las veredas se llenen de aguas putrefactas, por lo que vecinos deben colocar bloques, creando puentes, para salir de sus viviendas.

Las veredas están repletas de aguas residuales

En este sentido, María Torres, manifestó que las veredas más afectadas son la 7 y 8, así como la avenida 4, “ya tenemos un año con esta problemática, en algunas viviendas la situación es tan grave que no pueden ni usar los baños, ya que el agua se regresa, o simplemente, ya ni hacen el intento de bajar”.

Maria Torres

Asimismo, María Teresa Carrasquel destacó que en su vivienda debieron abrir un hueco para que el agua pudiera correr, sin embargo, la problemática empeoró y ahora debe vivir con los malos olores prácticamente dentro de su casa.

“Esta situación es insoportable, tenemos las aguas negras dentro de la casa y nadie hace nada. Esto ha traído aparte del mal olor, una cantidad de zancudos y animales rastreros. Ya vivimos encerrados en las casas, no podemos salir para nada porque la situación empeora mucho más”, dijo.

María Teresa Carrasquel

Por su parte, María Useche recalcó que en otras viviendas la situación es similar, “estamos desesperados, es insoportable vivir con este mal olor en las casas, además de las enfermedades que estas aguas residuales traen, muchos vecinos han presentado problemas en la piel y respiratorios”.

Useche señaló que temen que la problemática empeore mucho más, “con el paso de los días es peor, cuando llueve o llega el agua la situación se vuelve insoportable, no podemos seguir viviendo de esta forma, necesitamos que vengan y nos den una pronta solución”.

María Useche

De igual forma, Asdrúbal Medina manifestó que en varias oportunidades han denunciado la situación, no obstante, no han obtenido ninguna respuesta, “se ha enviado cartas a la alcaldía de MBI, así como también a la gobernación del estado, además algunos vecinos han denunciado a través de la aplicación VenApp, pero hasta la fecha no nos han dando una respuesta concreta”.

Por último, los residentes denunciaron que además temen que ocurra un problema eléctrico, debido que en la zona los árboles ubicados en el estacionamiento, han crecido tanto que ya están entre el cableado eléctrico, por lo que aprovecharon la oportunidad para solicitar a las autoridades del estado, que así como resuelvan el problema de las aguas negras, también realicen una jornada de poda en la comunidad.

