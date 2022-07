Árbol seco genera angustia a los vecinos de El Milagro

Habitantes del sector El Milagro, municipio Girardot, denunciaron que un vetusto árbol, que se encuentra en precarias condiciones, ubicado en la Plaza San Juan, genera un peligro para los habitantes y transeúntes, así como para los locales localizado frente a este sitio público.

El árbol puede caer y afectar a uno de los locales comerciales

En este sentido, Luz Cortes, empleada de un local de víveres, frutas y verduras, mostró su preocupación por esta situación, ya que justo en la avenida 19 de Abril está ubicado este árbol que muestra signos de inestabilidad, pues está seco.

“Cuando vino el alcalde se le dijo, inclusive a la señora Zaida, que ahora que caiga va a caer justo en este lado, y le dijimos que por favor lo podara. El alcalde le dijo que no porque iba a tener problemas, porque supuestamente en San Jacinto cortaron un árbol y la gente no le gustó”, aseguró.

Luz Cortes

Cortes comentó que muchos de los vecinos se mostraron indiferentes por la situación, ya que no los afecta directamente. “Cuando llueve mucho, vieras como caen las ramas, y un carrito se vio afectado en el parabrisas”, relató la maracayera.

En este mismo sentido comentó Adonais España, quien afirmó que ya varios transeúntes han sido testigos cuando esta monumental obra de la naturaleza ha generado angustia en la zona.

“Se han caído varias ramas, y si viene un carro en plena noche, o pasa una persona por allí, un niño como tal, eso lo mata”, aseveró España. Quien añadió que a tempranas horas de la mañana vio un carro que casi le cae una de las ramas.

Adonais España

Alguna de las soluciones sugeridas por los vecinos es que el árbol sea podado o cortado, pero de acuerdo a Emilio Garcia, la ausencia de autoridad en esta parte de Maracay es notoria. “Como que aquí no existe gobierno, el alcalde debe tomar esa iniciativa, ya se ha denunciado varias veces”, dijo el ciudadano.

Para finalizar, una mujer que prefirió no revelar su identidad, comentó que es lamentable que tomen la decisión de cortar el árbol, pero realmente no se vislumbra otra solución.

Emilio Garcia

“Para mi no representa un peligro, pero me imagino que para los carros que están allá pueden caerle encima, la cuestión es la posición es que puede hacerlo. Ese árbol tiene muchos años, y se le ve que está enfermo. Es lamentable pero deben cortarlo entonces. Si estuviera frondoso y bello dijera que lo dejaran bello, pero este no es el caso”, concluyó.

Por tal motivo, los habitantes que hacen vida diariamente por esta parte de la Plaza San Juan, esperan que esta denuncia sean tomada en cuenta por las autoridades competentes, esperando su pronta respuesta y así evitar malos ratos.

LINO HIDALGO | elsiglo