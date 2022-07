Desayunar en la calle sigue siendo un “lujo” para los maracayeros

Desayunar en la calle ya es cosa del pasado, a menos que te lleves tu “arepita” bajo el brazo. Y es que debido al alto costo de los productos en la actualidad, los diversos comercios dedicados al expendio de empanadas y desayunos tradicionales han reportado ventas irregulares, argumentado que tienen que ingeniárselas con “combitos” para darle salida al producto y no quedarse con la mercancía en el mostrador.

Comer empanada en la calle sigue siendo un lujo para muchos

Hoy día se necesitan mínimo $5 para poder adquirir un buen desayuno en la calle, aunque muchos comercios ambulantes te ofrecen “los combitos de $1”, los cuales traen una empanada y un jugo, los usuarios aseguran que sale mejor llevarse la arepa desde su casa para así ahorrar algo de dinero, ya que la situación país no está para darse ese tipo de “lujos”.

En este sentido, Mireya Ilarraza, quien se dedica a la venta de empanada, comentó que muy poco se venden y abre su local solo para atender a clientes fijos como camioneteros y taxistas, “yo trabajo de lunes a sábado y es muy raro cuando se paran personas a comerse su desayuno, mayormente los sábados hay más movimiento, me imagino que es porque la gente anda libre y sale hacer sus compra y aprovechan y se comen una o dos, del resto atiendo a los camioneteros que fijo pasan y se llevan sus empanadas”.

Sobre el precio de las empanadas, Ilarraza añadió que en su puesto tienen un valor de 6,00 bolívares y comparados con otros establecimientos la tiene a un precio “razonable”, ya que en otros locales oscilan entre los 8,00 y 10,00 bolívares.

Mireya Ilarraza

“A mí me sale mejor venderlas así por unidad, eso de vender por combos no me funcionó, es pérdida para mí, se gasta mucho y lo poco que uno se gana lo tengo que agarrar para comprar materiales para poder seguir trabajando”, precisó.

Por su parte, Gustavo López, comerciante, manifestó que desde hace tres semanas las ventas han estado algo flojas, pues al día hace las empanadas precisas para no perder mercancía y evitar gastar material, “hay que trabajar así, no es como antes, que tú ponías tu baño de María full y se vendían, ahora solo se colocan las más comunes como las de jamón con queso, carne molida, carne mechada y pollo, de resto se espera a que hagan pedidos y se las monto al momento”, enfatizó.

Gustavo López

Asimismo, declaró que todos los comerciantes de la zona están organizados para que no haya un “despelote” y así pueda haber un ambiente laboral armónico, “todos tenemos los mismos precios, te vendemos una empanada en 5 bolívares, anteriormente teníamos los combos de 2 empanadas y un jugo por $1, pero lamentablemente ya la base no daba, así se vendía un poco más, pero teníamos muy poca ganancia”.

Finalmente, destacó que se mantienen a la expectativa ya que estamos a pocos días de que culminé el año escolar y las ventas podrían “empeorar” debido a que las amas de casa que acostumbran a comprar el desayuno de sus hijos en la calle, ya no lo harán por algunos meses.

