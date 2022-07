Ciudadanos piden rescatar el paseo David Concepción

El paseo David Concepción de Maracay fue construido en un principio como lugar de esparcimiento para el deporte y la recreación, el cual producto de la dejadez por parte de las autoridades hoy día se encuentra convertido en un vertedero improvisado, donde la basura, maleza y las pocas máquinas servibles para el entrenamiento es lo único que habita en el lugar.

Transeúntes y vecinos de la zona denunciaron el deterioro del parque recreacional argumentando que el estado de la caminaría es el vivo ejemplo de que los mandatarios solo arreglan por donde “pasa la reina”, ya que a unos pocos metros se encuentra el parque Santos Michelena, el cual se mantiene conservado y bien cuidado.

En este sentido, Pedro Garcia, usuario, expresó que en “Las Ballenitas”, como también se le conoce, abunda la basura y el monte por lo que mucha gente se cohíbe de ir a realizar sus entrenamientos deportivos por lo descuidado que se mantiene el lugar, “en un principio si venia gente, poco a poco el parque se fue descuidando, comenzaron a dañarse los columpios, y el monte empezó a crecer, hasta el sol de hoy nadie le ha metido la mano a esto, desde que lo inauguraron no ha recibido un cariño”, precisó.



Asimismo, mencionó que es responsabilidad del alcalde mantener espacios dignos para el sano esparcimiento y la recreación en la jurisdicción, pero al del municipio Girardot se le olvidó eso, “no se si sabe que esto existe o no, pero debería mantener esto pavo ya que aquí vienen niños y niñas y lo que da es miedo caminar por este lado no nos vaya a salir un animal”.

Por su parte, Francisco Lozada, vecino de la zona, manifestó que no se explica de cómo el paseo David Concepción siendo un parque recreacionar para los niños se encuentre en tan deplorables condiciones y nadie haga nada para solventan la situación, “yo paso casi todos los días por acá porque vivo cerca, hasta yo mismo si tuviera un machete me pondría a cortar ese poco de monte, creo que desde hace más de dos años no se le hace un arreglito a esto, es triste de verdad”, lamentó.



A su vez, destacó que si en frente del paseo David Concepción se encuentra uno de los parque más grandes del estado Aragua, el cual siempre esta limpio y en buen estado, por que no envían una cuadrilla de limpieza para que limpien el lugar, “en frente está en Santos Michelena, eso siempre está limpio porque cobran por utilizar algunas zonas del sitio, deberían meterle mano a este ya que mucha gente viene luego de su trabajo a entrenar”.

¿DÓNDE ESTÁ LA ESTATUA?



Francisco Sánchez, quien habitualmente camina por el lugar, comentó que desde hace tres años la estatua y la placa representativa que colocaron en honor al exjugador venezolano que lleva el mismo nombre del parque, desaparecieron por arte de magia y hasta el día de hoy se pregunta ¿qué pasó?

La estatua y la placa en honor a David Concepción están ausente desde hace tres años



“De la noche a la mañana se desapareció, unos dicen que se la llevó la gente de la Alcaldía, otros dicen que se las robaron los amigos de lo ajeno, pero a ciencia cierta no sabemos ¿que pasó con eso?”. Se preguntó.

Resaltó que el paseo David Concepción desde un principio fue un lugar de esparcimiento para niños, jóvenes y adultos y no es justo que esté en las condiciones que se observa actualmente, “también esta oscuro el lugar, seria bueno que colocaran algunas luminarias para que así las personas también puedan venir de noche y pasar un rato agradable”.

ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO



Para nadie es un secreto el mal estado en el que se encuentra el Paseo David Concepción de Maracay, pues las estructuras en mal estado del gimnasio biosaludable y del parque infantil están a la vista de todos los que transitan por el lugar.

Al respecto, Oscar Betancourt, quien realizaba su entrenamiento físico en el lugar, señaló que las estructuras utilizadas para realizar las actividades deportiva están en un 90% dañadas, por lo cual se dificulta realizar este tipo de actividades, “yo vengo a hacer ejercicio en estas pocas maquitas que quedan y no está del todo buenas, la mayoría de la gente ahora opta por ir al IRDA o al gimnasio vertical, porque de verdad este sitio está inhabitable”.



Para finalizar, hizo un llamado a los organismos institucionales a que se acerquen al lugar para que se percaten con sus propios ojos del mal estado en el que se encuentra el paseo David Concepción de Maracay.



El monte y la basura reinan en el lugar

Parte de la estructura de la caminaría se encuentra a punto de colapsar

