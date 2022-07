El próximo fin de semana Primero Justicia estará efectuando un proceso interno de elecciones de sus nuevas autoridades, según lo establecido en los estatutos de la organización política.

Rodrigo Campos, presidente de Primero Justicia en Aragua

Rodrigo Campos, presidente de la tolda amarilla en el estado Aragua, manifestó durante una visita a la sede del matutino de los valles de Aragua que este acto se llevará a cabo siguiendo las normas establecidas.

“Se realiza para renovar sus estructuras a nivel nacional, hoy estamos en un proceso de legitimación de las autoridades en el cual se ha comenzado con uno para las estructuras municipales, regionales y nacionales, y después del 30, tendremos el de las selecciones de la directiva que estará al frente del partido por los venideros cinco años”.

Asimismo, Campos señaló que este es el tercer evento interno que realizan desde su fundación, “es el momento idóneo para que los partidos políticos renueven esa vocería y busquen una mejor conexión con la población, eso es parte de lo que la gente nos está pidiendo, renovación de liderazgos, y creo que Primero Justicia entendió ese mensaje, por lo que es importante también que la renovación puede darse desde adentro de las organización políticas y también afuera”.

Campos resaltó que el proceso a nivel nacional, se realiza según los estatutos de la organización, “los estados escogen unos representes que constituyen el comité político nacional, que es la máxima instancia del partido, y de allí de ese seno se escoge la dirección nacional”.

Informó que el próximo 9 de julio se llevará a cabo la elección interna, “estaremos en todas las parroquias del municipio Girardot, contaremos con un punto en el Colegio de Profesores, donde participarán todos los militantes de Primero Justicia”.

22 AÑOS DE FUNDACIÓN

El presidente de Primero Justicia en el estado Aragua, manifestó que dicho partido ya lleva 22 años de la mano con los ciudadanos, fundado en el año 2000, con la finalidad de transformar la forma de hacer política en Venezuela.

“Puedo decir que ha sido uno de los partidos más exitosos en estos últimos 20 años, tomando en cuenta de quienes hoy gobiernan no tienen un partido, sino que desde el poder dirigen la política, en cambio Primero Justicia, desde la tolda amarilla hemos tomado las decisiones que han movilizado al país”.

Destacó que PJ es un partido que está llamado a tomar las decisiones de vanguardia, “en este momento donde existe una incertidumbre tan grande, nuestra organización política tiene que estar a la altura generacional de lo que está haciendo”.

En este sentido, precisó que los dirigentes de Primero Justicia tienen un promedio de edad de 30 a 35 años, “creo que representamos muy bien esa Venezuela que o se resigna a vivir mal, que tiene ganas de salir adelante, somos una organización de centro que pensamos que la solución a los problemas de los venezolanos no pasa a los extremos, que la solución pasa precisamente por el diálogo y la conversación, además buscar a veces soluciones que no sean ideológicas”.

TRABAJO DESDE LAS ESTRUCTURAS

Rodrigo Campos señaló que junto a la dirigencia del partido de Primero Justicia se encuentran realizando un recorrido por todo el estado Aragua, una gira para incentivar la motivación, tanto a participar en las elecciones internas, como en los demás comicios que se realicen en el país.

En este sentido, Campos precisó que están haciendo un compromiso con las personas, ya que para ellos es importante que el militante se exprese y apoye la plancha de consenso que estará al frente del partido por los próximos 5 años.

“Estamos hablando con las personas, reconectándonos, es importante que sí aspiramos a dirigir un partido no lo podemos hacer desde Maracay, por lo que somos dirigentes debemos recorrer cada sector y escuchar a las personas, estamos en obligación permanente a recorrer el estado, muchas veces la realidad de la Ciudad Jardín no es la misma que la del Sur de Aragua”.

Campos indicó que los recorridos por las comunidades les permiten crear una propuesta regional, “solo así podemos hablar de la visión de la entidad, a nivel político el mayor clamor es la unidad, creo que debemos estar a la altura y constituir una plataforma Unitaria que permita que todos los venezolanos se expresen y que puedan escoger un candidato unitario que logre derrotar al gobierno”.

Asimismo, el presidente de PJ en Aragua manifestó que los problemas que más afectan a los ciudadanos, es lo que catalogó, como abandono por parte de las autoridades de la entidad, “hemos retrocedido en derecho como al agua, luz, transporte, trabajo, pareciera que viviéramos en 1844, donde el agua por tuberías no existiera, se han dejado de atender muchos pozos, tenemos apagones a diario, son cosas tan primarias y que no son resueltas, entendemos que hoy estamos en un modelo económico de crisis y el poco dinero que hay no se usa en lo que realmente es importante”.

PROCESO DE PRIMARIAS INCLUYENTES

Se tiene previsto que para en año 2024 se realicen las elecciones presidenciales, por lo que a juicio de Rodrigo Campos se debería de realizar un proceso de elecciones primarias incluyentes donde participen todos los sectores de la oposición venezolana.

Al respecto, manifestó que se siente optimista a pesar de los forcejeos que existen entre las fuerzas políticas, “estamos viendo como en el fondo existen acuerdos de muchas organizaciones para constituir mecanismos de primarias que sean inclusivo, Primero Justicia ya lo ha declarado que queremos unas primarias que sean abiertas y lo más representativa posible, pero con reglas claras que nos permitan llevar a cabo un proceso exitoso, y creo que por los momentos están en construcción”.

Asimismo, señaló que las primarias del 2012 fueron exitosas ya que fueron amplias y se pudo escoger un solo candidato, “si nosotros podemos replicar un mecanismo, donde las fuerzas políticas den certeza de que se va a respetar el resultado, las personas se van a animar, el 85% de las personas están deseosas de participar en la presidencial, siempre y cuando exista unidad y condiciones, por lo que considero que en la medida que tengamos unidad, tendremos fuerzas para pedir condiciones de competitividad”.

Recalcó que el enemigo de la oposición venezolana es ir divididos a un proceso electoral, “la primarias es un buen mecanismo para depurar, es decir, quien no participe en las primarias tendrá que dar una respuesta a las personas del porque se prestan para dividir, si todos estamos de acuerdo con el diagnóstico y todos logramos hacer unas reglas para solucionar esos problemas que tenemos diagnosticados, entonces porque no participar en un proceso de primarias que sea incluyentes para todos”.

El presidente de PJ destacó que si las primarias son incluyentes, deberían de participar todos los sectores de la oposición, “una primaria entre bloques no resuelve nada, si la sociedad civil logra unir los dos sectores, la carga de la prueba le queda a quien no decida participar”.

Recalcó que en comparaciones a procesos anteriores, en estos momentos existen un poco más de condiciones electorales, “PJ nunca ha levantado la bandera del abstencionismo, decidimos ni participar ya que no nos daban las garantías, hicieron que las personas no pudieran votar en libertad y escoger al candidato que ellos quieran, además sin garantías que ese voto no fuera contado como ellos lo emiten, por eso decidimos no participar y avalar un fraude”.

Campos manifestó que con la mesa de negociaciones se ha logrado restituir algunas garantías, “en la medida que encontremos que el sistema de elección es participativo, competitivo y exista una opción real de que las personas puedan expresarse, entonces estaremos allí, lo que no vamos a ir es a un proceso donde de ante mano ya tenemos un resultado cantado”.

Campos informó que PJ se encuentra en un proceso de renovación de autoridades

De igual forma, indicó que participar sólo por participar no le dice nada a las personas, “no participar puede frustrar a algunas personas, pero participar para perder también puede frustrar a otros, por eso es interesante que el mecanismo de primarias sea amplio para que todas las visiones puedan expresarse y que la mayoría decida, si los políticos no se ponen de acuerdo, entonces que hablen las personas, ningún político demócrata le puede tener temor a eso”.

Rodrigo Campos indicó que existen dos sectores en el país que no se ponen de acuerdo y solo alejan a la población, “se debe constituir una propuesta país, que las mismas personas digan lo que quieren y se den cuenta que participando van a lograr verse participando, existe una cierta burbuja, no quiere decir que Venezuela se arregló, pero existe un avance y progreso ya que los ciudadanos nos acostumbramos a vivir en una país prácticamente dolarizado”.

Señaló que si la oposición está enfrascada en una pelea de cargos y sillas, pero no hace una propuesta integral donde las personas sientan que pueden soñar es muy difícil lograr un cambio, “la política es vender esperanzas y darle certeza a las personas de que su vida va a mejorar, pero pareciera que nosotros abandonamos esa ruta en el año 2019 cuando se abandonó el tema de la ayuda humanitaria, la política no le dice nada a las personas, lo que le dice a la gente es como la política cambia los problemas de las personas, la gente está clara de que mientras Nicolás Maduro siga en el poder su vida no va a cambiar, pero del otro lado no le decimos nada ni tenemos una ruta clara y unitaria”.

Campos indicó que Venezuela se encuentra atravesando por un momento complejo en el cual considera debe dejar un mensaje para todos, “es necesario involucrarnos, pero también los políticos deben dejar a un lado la apetencia de los cargos y hablarle a la gente de lo que ellos creen que van a hacer para mejorar la calidad de vida de cada venezolano”.

Por último, Rodrigo Campos manifestó que es momento de ser optimista, “las cosas van encaminada para que pueda existir un entendimiento de abajo hacia arriba, el mensaje es claro y aunque hemos tenido una oposición que no ha podido ponerse de acuerdo en los últimos años, se debe dar paso a las personas para que escojan, primarias es un proceso para que todos los venezolanos puedan expresarse, necesitamos una candidatura que nos represente a todos, que sea Unitaria, todos queremos salir del gobierno de Maduro y lo que tenemos es ponernos de acuerdo en un mecanismo que lo permita hacer y así la esperanza pueda volver a cada uno de nosotros”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo