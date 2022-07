¡Carlos Sainz, irreductible, conquista Silverstone!

“Mi primera victoria, con Ferrari, en Silverstone… no se puede pedir más. Es un día muy especial”, dice el madrileño tras alcanzar la gloria.

Repleto de emoción, esta vez sí, con una sonrisa que ni quería ni podía esconder. Carlos Sainz acababa de ganar su primera carrera de Fórmula 1, con Ferrari, en Silverstone, y se mostraba pleno micrófono en mano antes las preguntas de Jenson Button. Esto era lo que decía el madrileño tras alcanzar la gloria antes de dar un merecido baño de champán:

Primera victoria: “No sé qué decir. Es increíble, la primera victoria, 150 carreras después, con Ferrari, en Silverstone… No se puede pedir más. Es un día muy especial que nunca olvidaré, gracias a todos por el apoyo. Lewis (y Checo) estaban ahí y les hemos conseguido mantener a raya”.

Carrera llena de retos: “No ha sido fácil, he tenido problemas con el equilibrio del coche, sobre todo en la primera tanda con el medio. Max me ha apretado en esas curvas de alta velocidad, he abierto lo que he podido e intentado mantenerme en la carrera. Luego, ha salido el coche de seguridad que me ha dado esa segunda oportunidad y lo hemos hecho. Te puedes imaginar los nervios con esa resalida y conseguir la victoria”

Acción por detrás: “Si, algo he oído de lo que había por detrás de mí”.

Circuito mágico: “Silverstone ha sido siempre un lugar especial para mí, conseguí mi primera victoria en la Fórmula BMW y 12 años después consigo mi primera victoria en la F1 aquí con Ferrari”.

