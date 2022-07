Rosmeri Marval contó su experiencia tras dar a luz otra vez

Hace pocos días la actriz venezolana Rosmeri Marval y su esposo el cantante Arán de las Casas le dieron la bienvenida a su hija Arantza, a quién sus seguidores esperaban con muchas ansias. Por supuesto, la pareja ha compartido cada detalle de este momento mostrándose muy emocionados por darle una hermanita a su primogénito Ian Gael.

Rosmeri por su parte ha interactuado con sus seguidores explicando detalles sobre esta etapa como madre de una niña, asegurando sentirse muy feliz de vivir esto. En esta ocasión, la venezolana publicó una sección de preguntas dónde los internautas aprovecharon la oportunidad de preguntarle todo tipo de cosas sobre el nacimiento de Arantza.

Entre estos, uno la cuestionó sobre cómo se siente tener en sus brazos a una niña, y por supuesto Rosmeri se siente contenta por esto.

“Me encanta es como tener una muñequita de carne y hueso, y jugar con ella, combinarle el lazo con la ropa, no sé, me encanta. Y eso que todavía está chiquitica, cuando esté más grande sé que me lo voy a disfrutar todavía más” expresó Rosmeri.

