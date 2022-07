El ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio y la alcaldesa del municipio Santiago Mariño, Joana Sánchez, entregaron ayer las llaves de sus apartamentos a veinte familias de la región en el complejo urbanístico Montaña Fresca, al este de la capital aragüeña.

“Esto es una verdadera revolución”, recalcó el ministro Villarroel en momentos que oficializaba la entrega de los apartamentos.

“Celebramos hoy, otro jueves de viviendas, de grandeza para esta patria y digamos Venezuela sigue para adelante”, precisó.

El representante del Ejecutivo Nacional expuso que la GMVV “continúa de manera indetenible, construyendo hogares para el buen vivir de los venezolanos”.

Mientras compartía con el pueblo, el titular de la cartera de Hábitat y Vivienda enfatizó, “el Estado debe proveer la educación y la salud gratuita, debe facilitar la alimentación y en tiempo de guerra creó los CLAP; y ejecuta todos los esfuerzos para garantizar viviendas a las venezolanas y los venezolanos”.

“Las viviendas no son regaladas, hay que pagarlas a justo precio, que los beneficiarios no deben pagar más del 30% de su ingreso declarado a 25 años. Aquí no hay intención de enriquecer a nadie, sino de seguir teniendo para construir más viviendas; estas viviendas tienen que ser un bien para sus familias, y puedan tener sus títulos de propiedades, dejárselas a sus hijos y sus descendencias. Eso es el socialismo, amor entre seres humanos, nos relacionamos para hacernos el bien y no para quitarnos dinero el uno al otro, para enriquecerse los pocos y empobrecernos las grandes mayorías”, detalló Villarroel.

En Aragua, expuso el ministro, hay una gobernadora que ha demostrado, que a pesar de las dificultades, con el 99% de los recursos perdidos por las medidas unilaterales, continúa entregando viviendas. “Seguimos haciendo viviendas para el pueblo venezolano”, añadió.

Por su parte, la primera mandataria regional, Karina Carpio indicó que el Gobierno Nacional, regional y municipal están comprometidos con la dignificación de los espacios para el buen vivir.

“Toda esta realidad, con la entrega de estos nuevos apartamentos, es parte del proceso revolucionario. Qué bonito cuando ustedes van a esos pisos 1, 2 y 3 y pueden ver a sus hijos jugando”.

La gobernadora recordó que recientemente un niño mientras entregaban unas viviendas, le comentó “ya tengo unas paredes de verdad, porque ya no viviría en un rancho”.

Tenemos tantas cosas que saldar, dijo Carpio. “Seguimos construyendo esa patria, esa Aragua bonita para ayudar a reforzar la revolución. Tenemos un presidente obrero, Nicolás Maduro, que todos los días envía mensajes y lineamientos para orientarnos. Él nos dice, tienen que ir por ellos, pendiente con el pueblo, pendiente con las mujeres, con los niños. Presidente usted no puede estar en todas partes, pero sepa que aquí en Aragua hay un ministro, Ildemaro Villarroel, una gobernadora y una alcaldesa, Joana Sánchez, que están dispuestos y comprometidos con la entrega de viviendas al pueblo”, recalcó.

– Hay mucho que hacer, porque todo es prioridad; No hay tiempo para descansar, hay tantas cosas que ejecutar. Ministro puede llevar ese mensaje, que tenga la seguridad, la esperanza y la convicción que aquí en Aragua se está haciendo el trabajo, que vamos a realizar cosas grandes y cosas bonitas, con esa fe y esa esperanza que nos mueve, y que la próxima vivienda tienen que decir, será la mía; lo mejor está por venir – puntualizó la mandataria.

UN SUEÑO REAL

La señora Tania Figueroa, una emprendedora, recibió ayer las llaves de su apartamento. En medio del regocijo mencionó que el sueño se le hizo realidad.

“Nosotros estábamos en unas condiciones muy difíciles, pero ya nuestro estilo de vida cambió”, apuntó.

Le doy “muchísimas gracias a Dios”, así como a todas las autoridades y personas que les ayudó para tener un techo digno.

“A las personas que aún están en espera de su vivienda, le recomiendo que tenga fe, que Dios no los ha abandonado y que lo que ha hecho con conmigo, mi esposo y mis cuatro hijos es una vivencia palpable; aquí estoy en mi nuevo apartamento”, subrayó la señora Figueroa.

Otra de las aragüeñas que recibió el beneficio fue la joven Juliana Ramos, madre de un pequeño de siete meses de nacido. “Agradecida estoy con Dios por permitirme estar acá y a la revolución bolivariana, porque gracias al proceso esto es una realidad”, precisó.

Palabras de agradecimiento también ofreció Ramos al presidente Nicolás Maduro y a la gobernadora Karina Carpio, “porque gracias a ellos se mantiene vivo el legado del comandante Hugo Chávez Frías”.

Para las familias que tienen esperanzas de tener una vivienda, la joven madre los invitó a que nos desmayen. “Recuerden que lo último que se pierde es la esperanza y tengan presente que desde el gobierno bolivariano se están haciendo todas las gestiones necesarias para seguir atendiendo a nuestro pueblo. Hoy soy testimonio vivo de esta acción y estoy segura seguirán haciendo más acciones. Mi hijo, mi esposo y yo tenemos una vivienda digna, por lo que agradezco a todos quienes nos han apoyado”, aseveró.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA