Judo venezolano revalida título Bolivariano

Carlos Páez logró la medalla de oro en los -90 kilogramos y le dio a Venezuela, nuevamente, el título en el judo individual de los Juegos Bolivarianos.

León y Páez se bañaron de oro en la jornada final

“Estuve tres años fuera del judo, debido a mis estudios, pero volví con buen pie. Volví en el Campeonato Panamericano y ahora se refleja el esfuerzo y la dedicación”, afirmó el medallista olímpico juvenil.

Carlos Páez ganó por ippon a falta de 2 minutos 26 segundos a Edgar Justiniano de Bolivia y clasificó a semifinal en el comienzo de la jornada. Luego, al minuto 28 segundos, se deshizo por ippon de Daniel Arancibia de Chile.

En la final, Daniel Paz de Colombia cedió a los 2 minutos 31 segundos por ippon (doble wazari), luego de levantar una marcación en contra, del local, a los 13 segundos de iniciado el combate.

“El sensei (Kilmar Campos) no me lo dijo porque consideraba que era mucha presión y no sabía que ésta medalla nos daba el título”, comentó Páez.

Venezuela acumuló seis medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

En los -78 kilogramos, la olímpica Karen León cumplió con su nivel y de llevó el oro.

En la modalidad de round robin, Brenda Olaya de Colombia, fue su primera contraria y la venció por ippon al minuto 59 segundos de combate. Después, doblegó por ippon en 41 segundos a Omaira Ramírez de Dominicana. Finalmente, por ippon (acumulación de penalidades) a falta de minuto 31 segundos de combate, a Camila Figueroa de Perú.

“Primero agradecerle a Dios quien me puso en este camino. A la Federación Venezolana de Judo por la preparación previa. Súper contenta por la medalla. Para mí también significa mucho, mucho, mucho. He pasado mucho para llegar a ella. Se la dedico a mi papá, que sé que va a mejorar en su situación de salud. Y a mamá Luisa que cumpleaños hoy (lunes)”, se emocionó la cumanesa. “Estoy muy contenta porque mantuve la calma y siempre estuve centrada”.

Luis Amezquita logró el bronce en los +100 kilogramos. El criollo, en su primera competencia internacional en esta categoría, venció por lesión en medio del combate a José Nova de Dominicana, cuando el isleño era el claro favorito para llevarse el choque. “Era un combate muy duro. Pero son cosas que pasan. No hubiese querido que terminara así, que siguiéramos compitiendo buscando el mejor resultado. Me sentí un poco liviano con respecto a mis contrarios pero no lo veo imposible de cara al futuro”, aseguró Amezquita.

En +78 kilogramos, Amarantha Urdaneta se subió al tercer lugar del podio tras vencer en dos de cuatro combates. Las victorias fueron ante Catalina Ascencio de Chile y Yuly Bolívar, venezolana nacionalizada peruana. “Estoy tranquila. Cometí errores y los errores se pagan. Hay que seguir trabajando y vamos por más. Sigo entre las mejores, gracias a Dios”, describió la zuliana en alusión a su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

Aún resta la competencia por equipos mixtos este miércoles, para finalizar el torneo de judo en el Colegio Bilingüe de Valledupar.

elsiglo