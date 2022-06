El secretario ejecutivo del Comando Integremial de Transporte, José Luis Trocel, argumentó que si bien los transportistas están de acuerdo en pagar por el combustible utilizado, debido a la situación actual del país, el sector sólo tendría la posibilidad de cancelar el combustible a 0,15 $ por litro y la tarifa mínima urbana a establecer debería estar anclada al Petro, por lo cual el costo del pasaje rondaría los 2,50 bolívares.

“Eso impacta directamente en la estructura de costo de cada una de la unidades colectivas que prestan el servicio, claro que afectará a todo el gremio transportista, porque eso será generalizado; urbano, suburbano e interurbano, en si afectará a todos”, precisó.



Asimismo, informó que hasta la fecha no se tiene respuesta de cuando entrará en vigencia la medida, ni cual ha sido la propuesta aceptada, por lo que hasta el momento no hay ninguna información oficial, “se dio la reunión con el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, G/J Néstor Reverol, pero no hemos obtenido respuestas, en la mesa sólo están planteadas las propuestas pero nada está confirmado”.



A su vez, Trocel cuestionó si el Gobierno Nacional tendrá capacidad para abastecer combustible a todo el gremio transportista una vez entrada en vigencia tal medida, “todas las unidades irían a las estaciones de servicio y todas saldrían a la calle, la pregunta sería si el Ejecutivo tendría claro eso con el panorama del país, entonces nos preguntamos si habrá combustible para todo el mundo”.

Finalmente, indicó que más que el reconocimiento de un monto en cuanto a la tarifa del pasaje, lo que se requiere es que se reconozca la tarifa a través de una metodología que no sea exclusivamente el bolívar, “nosotros estamos dispuestos a pagar el combustible para que no impacte a los usuarios o no impacte tanto en la estructura de costo de la unidad, queremos anclar esta tarifa al Petro, ya que nos informaron que en la gaceta oficial no se puede usar el dólar”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA