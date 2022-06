Los vecinos preocupados por acumulación de basura

Desde hace aproximadamente una semana se observa una acumulación de basura en el estacionamiento de la avenida 6 del sector 4 de José Félix Ribas del municipio Mario Briceño Iragorry, por lo que los vecinos dijeron sentirse preocupados ante dicha situación.

Desde hace una semana no pasa el camión del aseo urbano

Los residentes indicaron que el servicio de aseo urbano pasaba con frecuencia por la zona, sin embargo, desconocen porque ya tiene una semana que no realizan la ruta correspondiente, lo que ha ocasionado la acumulación de desechos.

Al respecto, Ana Arango recalcó que la mayoría de la basura no es de los vecinos de la zona, “los residentes de este sector sacamos nuestros desechos cuando pasa el camión del aseo urbano, hasta ahora pasa por la comunidad los lunes, miércoles y viernes, aunque tiene una semana que no pasa, esa cantidad de basura no es nuestra”.

Destacó que en las noches personas de otras zonas pasan por allí y arrojan los desechos, “un día nos acostamos y cuando nos despertamos nos encontramos con esa cantidad de basura en el estacionamiento, a veces estamos dormidos y cuando escuchamos son personas que vienen en carros particulares y arrojan allí la basura”.

Arango precisó que es necesario un llamado de conciencia para los ciudadanos, “mantener limpio los espacios es tarea de todos, si el servicio de aseo se atrasa, ya sea porque se dañó un camión o otra razón, no es motivo para entonces tener esa cantidad de desechos en la calle, eso trae animales, moscas, gusanos, y los más afectados somos los que vivimos por acá cerca”.

Por su parte, Anaís Mendoza hizo un llamado a las autoridades competentes para que los mismos se aboquen al sector, ya que la entrada al estacionamiento se encuentra en muy mal estado, “toda la calle está llena de huecos, por eso es necesario que vengan a solucionar esto, cuando llueve el agua se queda acumulada allí y eso solo hace que se dañe mucho más la vialidad”.

Finalmente, los residentes mencionaron que es necesario que aunque el servicio de aseo urbano presente un inconveniente que no le permita dar continuidad a las rutas, sean notificados, para que así no saquen la basura a las calles y las personas inescrupulosas aprovechen para arrojar sus desechos sólidos y la acumulación sea mucho más.

MÓNICA GOITIA | elsiglo