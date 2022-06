El planteamiento del diputado (AN) José Gregorio Correa de unas primarias en la oposición con primera y segunda vuelta, no es una opción dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, conformada por unos 22 partidos, entre ellos, la fracción de AD que encabeza Henry Ramos Allup.

José Trujillo: “En Venezuela no hay segunda vuelta



Mientras que Correa hizo el martes pasado un petitorio formal al Consejo Nacional Electoral para la conformación de una mesa técnica que “pueda llevar adelante unas primarias en la oposición con primera y segunda vuelta”, en la PUD continúan afinando los detalles de un reglamento que han estructurado para llevar a cabo dicho proceso que les permita escoger al candidato para las elecciones del 2024.



El dirigente adeco, José Trujillo, que se opone a la línea de Bernabé Gutiérrez, al respecto señaló que la Plataforma Unitaria ha tomado la decisión que definitivamente la mejor opción son las primarias, pero mantiene que no seguirán directrices condicionadas por el “régimen” de Nicolás Maduro.



“Efectivamente estamos trabajando para que sean las primarias la mejor opción, pero en el sentido del reglamento que ya hicieron la mayoría de los 22 partidos que hacen vida en la política venezolana”, acotó.



Precisó que hay acuerdos tomados, entre ellos, que las tarjetas judicializadas no pueden entrar en esos procesos, “porque ellos son unos aliados del gobierno”.



“Nosotros sabemos que ellos quieren participar; que ellos tomen la decisión con el PSUV, porque al final van a ser los candidatos, y eso ya está cantado. Todo el mundo sabe la decisión del polo democrático, que manejan los partidos judicializados, que el candidato será Bernabé Gutiérrez”, dijo.



Trujillo mencionó que van a participar, porque los 22 partidos que elaboraron el reglamento se apegan en los lineamientos suscritos, en el que se plantea aspectos importantes “como el parámetro de una sola vuelta”.



Para nadie es un secreto, puntualizó, que el Gobierno venezolano pueda imitar los mecanismos nicaragüenses, “que comience a eliminar candidatos (política de inhabilitación), y si le dan un candidato con la tarjeta judicializada, ese será su candidato, porque al final, no pueden participar”.



En relación directa al planteamiento del parlamentario Correa sobre una segunda vuelta, Trujillo fue enfático al manifestar que no están de acuerdo, “porque en Venezuela no hay segunda vuelta. No es una opción, porque en el país no se ha hecho ningún proceso con esa fórmula”.



Esto es una decisión de la unidad opositora real, recalcó el dirigente, “porque es sabido que el régimen tiene una oposición a su semejanza y antojo, ni siquiera los voy a nombrar porque todo el mundo sabe quienes son y no voy a ahondar en nombres porque son reconocidos públicamente, muchos de ellos, partícipes en noviembre del 2021 y el 9 de enero del 2022, y nosotros, igualmente los venezolanos, los tenemos plenamente identificados”.

Es muy difícil que nosotros aceptemos la opción de primarias a dos vueltas, eso está descartado porque en Venezuela eso nunca ha ocurrido -, subrayó.



Indicó que están trabajando para unas verdaderas primarias de la oposición, donde sea el propio pueblo venezolano el que decida quién será el líder para el proceso presidencial. “Por cierto, nosotros tenemos muchos, entre ellos, María Corina Machado, Henrique Capriles, Henry Falcón, Henry Ramos Allup, Carlos Prosperi, Juan Guaidó, Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, entre otros; hay mucha gente que quiere participar”.



Detalló que existe un baremo “que está bastante avanzado” y que será útil en las primarias. “Lo único que no hemos decidido es la fecha de las primarias, porque hay algunos aspectos ínfimos del baremo que no hemos definido, pero pronto todo estará listo”, añadió.

Lo grueso, es que todos estamos de acuerdo, en realizar unas primarias con dos características importantes, una, sin alacranes, y dos, sin tarjetas judicializadas- recalcó para finalizar.

