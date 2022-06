Marine Le Pen: “Haremos de Macron un presidente minoritario”

En los mejores resultados de la historia de la ultraderecha francesa en unas legislativas, la líder de la Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, aseguró que su primer objetivo como tercera fuerza política en la Asamblea será hacer de Emmanuel Macron a un “presidente minoritario”.

Desde su feudo de Henin-Beaumin (norte), donde fue reelegida diputada, una exultante Le Pen realizó una corta declaración para celebrar ante decenas de militantes unos resultados inéditos para la ultraderecha, con casi 90 escaños, 15% del total de asientos de la Asamblea Nacional (577), frente al 8% que tenía antes.

“Y eso que contamos con un sistema electoral injusto e inadecuado a la realidad del país”, apuntó Le Pen, quien perdió en la segunda vuelta de las presidenciales ante Emmanuel Macron hace dos meses.

Además del resultado histórico del REN, la alianza Ensemble (Juntos) de Emmanuel Macron habría perdido su mayoría absoluta, según las proyecciones de voto.

“Este ha sido el mejor resultado de nuestra familia política (…). Haremos de Emmanuel Macron un presidente minoritario”, apostilló la dirigente de la Agrupación Nacional.

Le Pen repitió que su combate será tanto contra “las clases altas” que apoyan a Macron como contra los que “intentan minar a Francia desde abajo de manera antirrepublicana”; en referencia a la coalición de izquierda Nupes, principal fuerza opositora encabezada por Jean-Luc Mélenchon.

La dirigente recordó que su prioridad será la lucha contra la inmigración, la seguridad, el desempleo y la “Francia olvidada”.

“TODAS LAS POSIBILIDADES ESTÁN EN VUESTRAS MANOS”

El líder de la coalición de izquierdas en las legislativas francesas, Jean-Luc Mélenchon, aseguró este domingo que “todas las posibilidades” están sobre la mesa, y que no tiene previsto renunciar a la ambición de dirigir el Gobierno; pese a que las proyecciones lo dejan lejos de tener una mayoría parlamentaria.

Su discurso en la noche electoral fue triunfalista pese a que rondará los 150 diputados, lejos de lo que le otorgaban los sondeos y de poder formar el Gobierno que él mismo pensaba encabezar como nuevo primer ministro.



Pese a ello, Mélenchon, que no se presentaba a estas elecciones, aseguró: “No renunciamos a la ambición de ser quienes dirijamos el Gobierno. No dudéis de vosotros, no cedáis a la impaciencia”.

En tono combativo, destacó la “derrota” del partido del actual presidente, Emmanuel Macron, que se queda lejos de renovar la mayoría absoluta; algo que nunca antes había sucedido en las legislativas posteriores a las presidenciales.

Mélenchon indicó que ese era su principal objetivo; pese a que durante toda la campaña se mostró convencido de obtener una mayoría que le permitiera dirigir el Ejecutivo.

El líder izquierdista, que logró reunir bajo las mismas siglas a su partido, La Francia Insumisa, junto a socialistas, comunistas y ecologistas; se felicitó por haber multiplicado por tres el número de diputados que obtuvieron por separado en 2017.

