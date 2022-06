Día Mundial del Wi-fi, tecnología para conectar al mundo

Hoy 20 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi 2022. Una efeméride que surgió por iniciativa del grupo comercial responsable del estándar, Wireless Broadband Alliance; para destacar la importancia de una tecnología inalámbrica que permite conectar digitalmente el mundo.

FOTO: CORTESÍA

Wi-Fi es un estándar esencial que ha conseguido impulsar la era de la conectividad total en la que nos encontramos. Es la tecnología principal para crear redes locales mediante interconexiones inalámbricas que evitan tener que tirar cableado por hogares, empresas o cualquier ubicación y también permitir el acceso a Internet en movilidad de los miles de millones de dispositivos de todo tipo que hoy se conectan (más de 30.000 millones en 2019) utilizando esta norma.

La historia del Wi-Fi

Aunque hoy se cumplen 23 años desde que los gigantes de las telecomunicaciones como Nokia, 3Com, Airones, Intersil o Lucent se unieron para crear la WECA (reconvertida después en la WiFi Alliance que maneja el estándar); hay que remontarse bastantes años atrás para conocer sus primeros pasos. Nada menos que al Hollywood dorado de los años 40.

Hedwig Eva María Kiesler | Foto Cortesía

Aquí hay que destacar a una mujer nacida como Hedwig Eva María Kiesler en el antiguo imperio austrohúngaro, y de familia judía; que navegó entre aguas tan diversas como la de actriz y la de ingeniería. Reconvertida a Hedy Lamarr, el nombre artístico que le propuso su protector Louis B. Mayer (magnate y dueño de la Metro Goldwyn Mayer); fue la primera mujer que protagonizaba un desnudo en la historia del cine y también fue la descubridora del espectro ensanchado; base para protocolos como el Wi-Fi o Bluetooth.

Hedy Lamarr fue capaz de combinar su carrera en Hollywood con los estudios de telecomunicaciones llegando a licenciarse como ingeniera. Otro de sus inventos fue un sistema capaz de detectar los torpedos teledirigidos que usaba la flota germana para dominar el Atlántico. El dispositivo era capaz de funcionar en 88 frecuencias (equivalentes a las teclas de un piano) y reproducir lo que hoy conocemos como espectro ensanchado por salto de frecuencia.

Este desarrollo supuso la base técnica necesaria para que en 1971 se diera un paso más. Una red de ordenadores llamada ALOHAnet diseñada por la Universidad de Hawai envío varios paquetes de datos a través de las ondas UHF, las que usaban los canales de televisión. Algunos de los protocolos que se usaron en el experimento son la base de la conectividad inalámbrica que disfrutamos hoy.

Día Mundial del Wi-Fi 2022: un estándar esencial

No fue hasta 1985 cuando el regulador estadounidense de telecomunicaciones, FCC, liberó la banda ISM para que cualquiera pudiera transmitir datos de manera inalámbrica sin licencias ni pago de royalties. Entre otras, cubría las bandas de 2.4 y 5 GHz que son la base del Wi-Fi actual. La década de los 90 fue la clave del inicio de la norma con proyectos como la transmisión inalámbrica entre cajeros automáticos que realizaron NCR y AT&T con la tecnología WaveLAN.

Finalmente, ante la necesidad de establecer una norma común que asegurara la compatibilidad de equipos de redes y dispositivos y fomentara el uso de las tecnologías de conectividad inalámbrica; los gigantes del sector se unieron en la WECA, hoy conocida como Alianza Wi-Fi de la que forman parte más de 150 empresas.

La creación del estándar industrial IEEE 802.11 bajo la marca comercial Wi-Fi; compatible con todos los servicios de las redes locales existentes LAN, pero con transmisión de los paquetes de manera inalámbrica; fue el momento de despegue definitivo de esta tecnología. Desde ahí el estándar IEEE 802.11 ha ido mejorando en rendimiento, seguridad, alcance, nuevas tecnologías o en la expansión del espectro de uso a otras bandas de radio.

Con el objetivo de ayudar a los usuarios a identificar los dispositivos (y no los galimatías técnicos que se usaban anteriormente) la Wi-Fi Alliance simplificó los nombres generacionales de la norma quedando como sigue:

802.11b → Wi-Fi 1

802.11a → Wi-Fi 2

802.11g → Wi-Fi 3

802.11n → Wi-Fi 4

802.11ac (el más usado actualmente) → Wi-Fi 5

802.11ax (activo desde 2019) → Wi-Fi 6

802.11ax (2021) → Wi-Fi 6E

Además de las nomenclaturas, Wi-Fi Alliance adoptó un nuevo modelo visual que debe aparecer tanto en el equipamiento de redes como en los dispositivos que a ellos se conectan, en lugar de las versiones clásicas con letras. Mucho más sencillo de entender de un simple vistazo:

El futuro se llama Wi-Fi 7

Wi-Fi 6 (6E) ha supuesto un gran avance para el estándar y todavía se encuentra en fase de adopción masiva. Pero la industria tecnológica no se para por nadie y el desarrollo de nuevas normas comienza unos cuantos años antes de su disponibilidad. La Wi-Fi Alliance, el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y grandes proveedores de equipamiento de redes, ya están trabajando en la próxima versión.

A falta de publicar las especificaciones finales, sabemos que la nueva norma se etiquetará con el nombre técnico de IEEE 802.11be. La nueva norma inalámbrica se está desarrollando para lograr un rendimiento extremadamente alto (EHT), por lo que podemos esperar mejoras en las velocidades de transferencia, menor latencia, mejor manejo de los dispositivos conectados y ampliación del espectro con canales de mayor ancho de banda que terminan determinando la tasa de datos de una señal Wi-Fi y en definitiva aumentan el rendimiento.

El objetivo principal es montar una red local inalámbrica con las suficientes prestacionespara reemplazar a las redes cableadas. De hecho, se espera que esta versión sea la primera que en la práctica conseguirá competir en rendimiento con las redes cableadas Ethernet y ser capaz de manejar aplicaciones de alto ancha de banda como lo que llegará del Metaverso, la realidad virtual/aumentada, la computación en nube o los juegos en streaming.

La nueva norma comenzará a desplegarse en 2024 y se espera mucho de ella por ver si definitivamente podremos librarnos del cableado. En todo caso esta tecnología es absolutamente esencial para la creación de redes inalámbricas y el Día Mundial del Wi-Fi 2022 que se celebra hoy es un reconocimiento a su importancia y a los investigadores que nos han traído hasta aquí.

elsiglo con información de MuyComputer