Recientemente la oposición venezolana anunció la refundación de su organización que lleva por nombre Plataforma Unitaria, y la cual está integrada por unos 10 partidos políticos, y además está presidida por Omar Barboza, expresidente de la Asamblea Nacional en el año 2018 y diputado electo en 2015, quien será su secretario ejecutivo.

Ante esto, José Gregorio Hernández, miembro de la dirección regional del partido Acción Democrática en el estado Aragua, durante una visita en la sede de diario elsiglo, manifestó que en estos momentos la Unidad Democrática ha logrado constituir la Plataforma Unitaria con la intención de agrupar a todas las organizaciones políticas de oposición.

Sin embargo, destacó que dentro de esta Plataforma Unitaria también están haciendo encuentros con diferentes organizaciones políticas, gremios y sectores de la sociedad civil, “el propósito es hacer una gran plataforma e ir todos en unidad al proceso de elecciones primarias, que es lo que se está planteando en este momento para la escogencia de un candidato presidencial”.

A su juicio, la unidad en este momento les está hablando claro a los venezolanos, “necesitamos un solo candidato presidencial y es por ello que se ha planteado la celebración de un proceso de elecciones primarias, donde todos aquellos que deseen aspirar la presidencia de la República y pertenezcan al sector de oposición, acudan a ese llamado”.

Hernández mencionó que todos los venezolanos mayores de 18 años e inscritos en el Registro Electoral pueden participar en este proceso, “de esta forma no quedará ninguna duda que ese candidato contará con la legitimidad necesaria para hacerle un llamado a todo el país, este proceso tiene previsto realizarse en el primer semestre del año próximo, todo esto para que ese candidato de la unidad que resulte electo pueda tener el tiempo suficiente para recorrer los 335 municipios de Venezuela”.

Recalcó además que es necesario un candidato que visite todos los rincones del país y esté de la mano junto a los venezolanos, “estamos claros que cuando las personas conocen a sus candidatos y lo quiere, entonces luchan por él, y ese es el propósito que desde la Unidad Democrática se está llevando adelante”.

PLATAFORMA UNITARIA EN ARAGUA

En cuanto al estado Aragua, José Gregorio Hernández mencionó que la Plataforma Unitaria se encuentra dando los pasos para copiar este mismo proceso que se ha iniciado nacionalmente.

“Es decir, aquí también se va a construir esa Plataforma Unitaria, estamos trabajando en ello y también se va a realizar en los 18 municipios de la entidad aragüeña, son 10 organizaciones que están en este momento intercambiando impresiones y existe unas mesas que se están estableciendo, con la intención de hacer también en la entidad el llamado a las demás organizaciones que quieran ser parte de este proceso”.

Asimismo, Hernández dijo que los dirigentes de Acción Democrática se encuentran recorriendo el estado Aragua, “no hay un rincón donde un dirigente de AD no esté llevando un mensaje de optimismo y esperanza, andamos desplegados todos con un mismo mensaje y organizándonos para participar en ese proceso de elecciones primarias”.

Destacó que desde AD no creen en atajos, “no creemos en medidas o salidas de ningún tipo que no sea la electoral, por eso es que nos estamos organizando, y en AD en resistencia estamos visitando nuestros cuadros y llevándole el mensaje para que ellos a su vez lo multipliquen en cada rincón, estamos construyendo para ir al encuentro de los ciudadanos y que ellos acudan a este proceso de cambio que es necesario para nuestro país”.

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES

Debido a que en procesos electorales anteriores, la oposición venezolana e integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática decidieron no participar, José Gregorio Hernández manifestó que en aquellos procesos electorales donde no se participó es debido a que los mismos no cumplían con las exigencias establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“El proceso del 2018 fue inconstitucional, ya que el mismo debió haberse realizado en el mes de diciembre de ese año y de manera inexplicable sin que hubiese alguna modificación a la Constitución se llamó a ese proceso, por esa razón nosotros no podíamos avalarlo”.

Indicó que dicho proceso sigue estando en tela de juicio, ya que no contó con ningún respaldo, “posteriormente se han venido dando otros procesos donde hubo dificultades y la Unidad Democrática decidió no participar por mayorías, pero luego de una serie de conversaciones se ha llegado al acuerdo de participar en estos procesos”.

Hernández manifestó que aunque saben que no se van a llevar unas elecciones libres, “sabemos que no son elecciones donde no se respeten el voto popular, sin embargo, ante esta situación que se maneja desde el alto gobierno, donde no hay instituciones que verdaderamente respete el estado de derecho, nosotros necesitamos salirle al paso a todo ello, sabemos que quienes están en el poder sólo cuentan con el 20% de apoyo, y sabemos que existe 80% que están en su contra, por ello la intención en este porcentaje se manifieste por la vía electoral”.

CIUDADANOS CLAMAN UNIDAD

José Gregorio Hernández mencionó que durante su recorrido por el estado Aragua, así como de otros dirigentes de Acción Democrática, el clamor de los ciudadanos es la unidad de todos los factores políticos.

“Esta unidad es para poder enfrentar la situación tan difícil por la cual está atravesando Venezuela, la deficiencia de los servicios públicos es un mal que afecta a los ciudadanos, en cada rincón del estado Aragua y en los 335 municipios del país, agua, electricidad, aseo urbano, vialidad, inseguridad, entre otros”.

De igual forma, recalcó que a los problemas que afectan a los venezolanos en la actualidad, se le suma las acusaciones al personal de salud, “el tema de la salud es muy delicado, hemos escuchado como desde el alto gobierno se dice que los hospitales están completamente abastecidos de medicinas y de equipo, cosa que todos sabemos que es falso”.

Hernández indicó que los médicos venezolanos son unos héroes que han realizado una gran labor, en especial en la época de pandemia por el Covid-19, “hoy lamentablemente son vistos como enemigos, manejados y manipulados por la opinión pública, sobre ellos y todos los que trabajan en el sector salud, señalándolos de que se roban los insumos, cosa que es totalmente falso”.

ELECCIONES INTERNAS DE AD

En días pasados una parte de la militancia de Acción Democrática acudieron a un proceso electoral para renovar sus estructuras, sin embargo, José Gregorio Hernández mencionó que desde la AD en resistencia desconocen dicho proceso.

“No vi ningún proceso interno, como no lo vio ningún ciudadano de Aragua ni del país, ni mucho menos la militancia, es un proceso que nosotros desconocemos por todo lo que significa ello, todos lo sabemos que hubo la judicialización del partido y los símbolos fueron entregados por parte del Tribunal Supremo de Justicia a quien no representa los verdaderos intereses de AD”.

Recalcó que después de ese proceso, se indicó que el mismo había sido por aclamación, “pero hasta para esto es necesario que exista militancia, quienes expresaran lo peor no lo hubo, y lo más insólito es que se hallan metido recursos ante el TSJ donde algunos que participaron dicen que les hicieron trampa, son 16 estados que representan este problema”.

ELECCIONES EN COLOMBIA

Luego de que se dieran a dar los resultados de las elecciones en Colombia, donde salió electo Gustavo Petro, el dirigente de AD felicitó que se pudiera realizar el proceso, y además señaló que fue bien visto que el candidato que resultó derrotado también aceptara la decisión.

“Aspiramos que el Gobierno de Colombia en verdad vaya por los caminos correctos y se respete la democracia, nosotros tenemos mucho interés y hemos estado observando, ya que aproximadamente dos millones de nuestros ciudadanos se encuentran en el país vecino”.

Por último, José Gregorio Hernández recalcó que esperan que este nuevo Presidente continué por los caminos de la democracia, “logre cumplir con las promesas que le ha hecho al pueblo de Colombia y mejore su calidad de vida”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo