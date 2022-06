El incremento de la mortalidad infantil, la falta de inmunización correcta y efectiva, la reaparición de enfermedades erradicadas, crisis hospitalaria, falta de insumos médicos, el acoso laboral y judicial a los galenos es parte del diagnóstico que la Junta Directiva de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Aragua, al presentar el balance del Sistema de Salud venezolano.

Los médicos presentaron un balance actual del sistema de salud

El doctor Edgar Capriles, presidente de esta instancia, explicó que este diagnóstico es tomado de las cifras que el Gobierno nacional le ha suministrado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde los números ofrecidos demuestran la crisis que se está viviendo en el sector salud del país.

“Estamos conscientes que las cifras que el Gobierno ha ofrecido a la OMS están maquilladas, sin embargo, con estas mismas cifras nos podemos dar cuenta la crisis que el sector está atravesando debido a las improvisaciones que ha tenido el Gobierno, así como el incumplimiento de la Constitución venezolana”, aclaró Capriles.

CIFRAS QUE DEMUESTRAN LA CRISIS

Indicó el galeno que en el caso de la mortalidad infantil, específicamente en niños menores de 1 año, Venezuela está situada como el cuarto país de Latinoamérica con mayor decesos, esto nos ubica sólo detrás de Haití que lidera el continente, República Dominicana y Guyana, nuestro país presenta 21.06% de muertes, lo que representa 21 fallecidos por cada 100 nacimientos.

“Los factores que influyen en estos decesos son variados, pudiendo citar, entre ellos, la falta de alimentación, falta de inmunización y complicaciones médicas que el estado no puede cubrir”, explicó Capriles.

Por su parte, la tasa de mortalidad para niños con menos de 27 días de nacido, Venezuela se encuentra de último en las estadísticas de la región, ya que no ha podido controlar estos decesos.

En cuanto a los decesos para edades de 16-60 años, Venezuela se ubica en el puesto 16 de los 22 países del continente, con cifras que avergonzarían a cualquier gobierno serio.

Explicó el galeno que este es el resultado de políticas de improvisación, centralización del sistema de salud y fragmentación del mismo, ya que no se han generado políticas públicas que garanticen el derecho a recibir atención oportuna y de calidad en el país.

INMUNIZACIÓN A MEDIA

Para Capriles, otro de los temas a los que debe abocarse con urgencia el Gobierno y las autoridades de salud, es la inmunización de la población, puesto que lo que se está efectuando son procedimientos a media que no están resultando y por esta razón han surgido brotes de enfermedades que se habían erradicado.

“Somos el tercer país con menos vacunación contra la polio, sólo mejor que Haití y Surinam, eso es una vergüenza pública, según las estadísticas presentadas por el Gobierno, 62% de la población tiene la dosis, el 38% restante está vulnerable”, explicó.

Una de las ventajas de esta enfermedad es que el agente que la produce se encuentra restringido en tres países y para generar un rebrote debería llegar alguien infectado.

Recordó el galeno, que la misma situación está ocurriendo con la inmunización de sarampión y enfermedades como el paludismo o la fiebre amarilla, que se habían erradicado y hoy por hoy están de vuelta debido a la falta de vigilancia inmunológica.

DESORGANIZACIÓN COMO SISTEMA

Uno de los factores que ha contribuido en el deterioro del Sistema Nacional de Salud es la desorganización gubernamental, así lo expresó Capriles.

“Hay que recordar que el Gobierno nacional ha designado una serie de ministros que con muy poca experiencia tienen en la gerencia de la salud, desde militares hasta abogados, los ministros de Salud han contribuido con el deterioro del sistema”, añadió.

Para el doctor Capriles, una de las soluciones que hay es la de cumplir con el texto constitucional, “el artículo 84 de la Constitución ordena la creación de un sistema Público Nacional de Salud, pero realmente esta instancia no existe en el país, ya que para esto se deben unificar los diversos sistemas de salud, IVSS, Ipasmé, corporaciones de salud estadales y la Misión Barrio Adentro, entre otras”, destacó.

De igual forma, hay que destinarle recursos suficientes para poder brindarle una atención de calidad a los venezolanos, “el sistema de salud de Venezuela recibe el 1,4% del presupuesto nacional, mientras que en otros países el margen de inversión ronda el 12%, está es otra de la razones por las que estamos en los últimos puestos de calidad de salud”, recordó el especialista.

INFRAESTRUCTURA POR EL SUELO

Otro de los puntos que mencionó el doctor Capriles, es el estado de las infraestructuras de los hospitales son viejas, que sólo se le aplican correcciones, una muestra de ellos es el “Hospital Central de Maracay, que a pesar de que lo están reparando constantemente, fallan los baños, no hay agua, no hay camillas y la dotación es deficiente, por esta razón se debe gerenciar oportunamente para descongestionar estas estructuras viejas y darle pasos a nuevos hospitales o centros de atención”, explicó.

ACOSO A LOS GALENOS

Para Edgar Capriles, médico especialista con larga trayectoria en el estado, los nuevos médicos están viviendo una realidad que los ahuyenta de sus puestos de trabajo, ya que en lo económico los sueldos no están acorde a la realidad del país, y mucho menos al rol que juegan en la sociedad, “anteriormente un médico rural podía devengar entre sueldo y primas hasta $100, hoy no llega a $20, con esto no puede hacer un postgrado o formar una familia”, afirmó.

A juicio del médico, el peor error que se está cometiendo contra los médicos es el acoso laboral y judicial, ya que constantemente son acusados de robo de material, de insumos o equipos, sin tener nada que ver en estas situaciones; “los médicos podemos tener insumos en nuestro poder, ahora esto está penado por las políticas de persecución del Gobierno”, denunció.

Todas estas situaciones obligan a los médicos venezolanos a solicitar la declaratoria de una emergencia en el sector salud, sin embargo, para el Gobierno lo más importante es maquillar las cifras y prometer cambios que nunca llegan, señaló el médico.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo