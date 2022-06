Como “camellos” viven habitantes de Los Cocos

En las calles Luis Hurtado y El Rosal del sector Los Cocos del municipio Girardot, los vecinos se ven afectados por una serie de problemas con respecto a los servicios públicos. El principal que describen es la ausencia de agua potable, teniendo que trasladarse hacia otras comunidades para buscar el vital líquido.

Deben contratar a los carrucheros para que les traiga el agua

En este contexto, Ana Sánchez, quien vive en la calle El Rosal, explicó que este servicio es deficiente en la zona, ya que aparte que tarda una semana en llegar y viene contaminada.

“Llega de color amarillo el agua, esa no está apta para tomar ni mucho menos para cocinar”, recalcó la ciudadana, haciendo énfasis que es un milagro cuando llega cristalina.

Sánchez dijo que tiene pocos días en el sector, pero aseguró que ella y sus parientes deben trasladarse hacia otros sectores para llenar sus botellones de agua y así cubrir sus necesidades básicas.

“Nosotros tenemos que ir hacia Río Blanco para buscar agua potable, porque esa no sirve”, dijo la señora, además cuando llega la usan solamente para lavar la ropa.

Del mismo modo explicó Hilda Arias, quien afirmó que hasta 10 días brilla por su ausencia el agua potable en sus grifos y deben resolver por su propia cuenta para buscar el vital líquido.

“Anteriormente venían camiones cisternas que nos apoyaban con el agua, pero lamentablemente dejaron de pasar y ahora todos van caminando hacia Río Blanco para llenar los botellones”, dijo la ciudadana, aclarando que son varias cuadras que deben recorrer para buscarla.

LA ELECTRICIDAD ES VITAL PARA PODER COCINAR

Otra de las problemáticas que padecen los habitantes de las calles Luis Hurtado y El Rosal del sector Los Cocos, es la ausencia del gas doméstico, siendo notorio no solamente en esa parte, sino en toda la comunidad.

“Aquí se demora mucho el gas, cada cuatro o cinco meses llega un operativo, pero del resto dependemos de las cocinas eléctricas para hacer la comida”, comentó la señora Ana Sánchez.

Añadió que esto es contraproducente para ellos, ya que también los constantes cortes eléctricos perjudican la elaboración de los alimentos. “Si se va la luz bueno hay que esperar que vuelva para hacer la comida”, dijo la ciudadana.

Asimismo dijo la señora Hilda Arias, quien comentó que cuando no hay luz buscan leña para cocinar, pero esto también les ha generado varias discusiones con los vecinos. “Aquí el gas es comunitario, y si no hay gas buscamos las cocinas eléctricas o a leña, pero hay vecinos que no le gusta eso porque debido a la pandemia, prender palos es malo para ellos”, dijo la vecina, quien se quejó porque si no hay energía eléctrica es la única forma para poder preparar los alimentos.

CALLE LUIS HURTADO CON TRABAJOS INCONCLUSOS

En otro contexto, Arias explicó que la calle Luis Hurtado tiene ya aproximadamente dos años en un franco deterioro, ya que debido a una mala obra de sustitución de tuberías de aguas servidas, causó el hundimiento de una parte de la arteria vial.

“Durante la gestión del exgobernador Marco Torres, estaban realizando una sustitución de una red de tuberías de aguas servidas, pero el trabajo no sirvió porque fue en tiempo de lluvias y se produjo el hundimiento de la calle”, dijo la ciudadana.

Además acotó que desde entonces, cada vez que llueve, se genera una laguna “artificial”, y se pone peor si las torrenciales hacen desbordar el río. “También se han presentado problemas con algunos conductores, ya que ellos buscan la parte buena de la calle y en varias oportunidades han tenido que frenar delante de niños y personas que transitan por esa parte”, dijo Arias, haciendo énfasis que las aceras son muy angostas.

Así también lo dijo José Súrico, quien no ve con mucho agrado esa situación, teniendo que ir lentamente por el lado de la calle para que no lo atropellen. “Ciertamente es un problema, pero es lo único que puedo destacar”, dijo.

INSEGURIDAD

Por último, la señora Arias describió que hay un árbol de Nin que está alto y frondoso, siendo este el lugar preferido para que algunos delincuentes se escondan y cometan fechorías por la zona.

“Ese está por el parque recreativo de La Esmeralda, y allí esa parte es oscura, ya han ocurrido muchos robos y en muchas ocasiones ellos se esconden allí”, dijo la ciudadana.

Por tal motivo, pide a los entes gubernamentales acercarse a esta parte del sector Los Cocos para que le den soluciones a estos problemas descritos.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOHNNY GARCÍA (pasante)