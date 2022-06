Manuel Turizo conquista con una bachata que susurra ritmos folclóricos

El talento del colombiano Manuel Turizo lo catapultó a la fama con tan solo 16 años y desde entonces ha acumulado éxitos, pero sueña con seguir innovando como en su más reciente canción, una sentida bachata que susurra ritmos folclóricos.

FOTO: CORTESÍA

Turizo (Montería, 2000), acompañado de su hermano Julián en el viaje musical que emprendió hace seis años, es una de las promesas del panorama musical colombiano y anhela con llegar a los 50 “hablando de música, creando ideas, encerrándome en el estudio todas las semanas”, cuenta en una entrevista.

Rodeado de juguetes y elementos propios de la primera década de este siglo, Turizo reflexiona sobre su carrera y su estilo personal, que no es más que lo que le gusta y disfruta.

Su nueva canción forma parte del álbum que saldrá en septiembre bajo el nombre de “2000 “y que promete ser el más polifacético hasta el momento”, del que ya han visto la luz los temas “Tu Olvido” y “De 0 a 100”.

Pregunta: Se ha atrevido con un nuevo estilo, ¿por qué este giro y cómo se ha sentido?

Respuesta: Me siento brutal con este giro, me encanta la bachata desde niño. Quizás la gente me tiene encasillado más en lo urbano, pero a mí en realidad me gusta la música en general: me gustan la salsa, el merengue, la bachata, el vallenato, la electrónica, el rock. Desde niño me daba curiosidad entender y conocer lo que tenía cada género.

A la hora de hacer música es orgánico que te salgan diferentes cosas, disfrutando y divirtiéndote…

Yo no describo el camino de Manuel Turizo como un camino recto. Yo digo: cojamos la loma, cojamos la bajada, ese hueco de ahí, la trocha y ese empedrado, vamos por ahí a ver qué pasa. Es como me gusta y me lo disfruto, ver qué más puedo hacer, qué más puedo encontrar para hacer con la música, qué puedo proponer.

P: ¿Hay alguna forma de describir su estilo?

R: En realidad, no. La gente sí me referencia como el sentimental o el romántico, porque mis letras siempre me gusta escribirlas como cargadas de sentimiento. Pero en un estilo musical no, no me encasillaría nunca.

Por ejemplo, hablándote de “2000”, empecé con “Tu Olvido”, que fue la primera canción que saqué este año y lo más convencional, lo que la gente suele conocer. Después me fui con un EDM, que no es común hacerlo en español, ahora con la bachata; también viene electrónica, y hay una canción en la que todos los instrumentos son mariachis, aunque no es una canción mexicana.

P: Después de la bachata, ¿qué se puede esperar de su nuevo trabajo?

R: Es mi tercer álbum, y la línea no se va a ir hacia la bachata (…) yo quería poder mostrarle un poco a la gente todas las referencias musicales con las que crecí. Es un álbum para mostrarle a la gente más canales de Manuel (…) vamos a abrir un poquito el espectro para que la ventana se expanda.

P: ¿Cuál es el éxito de Colombia y sus artistas?

R: Yo siento que Colombia es un país muy folclórico musicalmente, tiene culturas diferentes de música. Somos un país muy grande y si tú te vas a la costa, tenemos una influencia muy diferente a lo que de pronto puede ser la del interior o en el Amazonas.

Aparte, los éxitos que hemos visto los jóvenes, como Shakira, Juanes, Carlos Vives, J Balvin o Maluma hacen que se nos vaya abriendo la cabeza y teniendo la valentía de intentarlo.

A medida de que nosotros, porque yo me siento parte, vayamos haciendo un movimiento y una historia, va a haber más jóvenes interesados. Colombia tiene una historia musical muy grande, muy bonita y muy respetada mundialmente. Entonces nuestra tarea es hacer que eso crezca.

P: ¿Qué sueños le quedan por cumplir a Manuel Turizo? ¿Tiene miedo del futuro y lo que vendrá?

R: Yo creo que siempre tienes cierta incertidumbre por el futuro, por lo que va a suceder, pero miedo no. Sueño con que todo siga bien y que evolucione. Yo empecé a mis 16 años, y fue muy loco porque salí del salón de clases a pararme en las tarimas y a suponer que era un artista, cuando en realidad yo sabía escribir canciones porque era mi pasatiempo, era lo que disfrutaba.

Ahora me la vivo de la misma manera, y mi sueño es seguir en esto, seguir viviendo en esta realidad. Sí tengo sueños, como llenar el Estadio Metropolitano (de Barranquilla) o el Estadio el Campín (de Bogotá), poder vivir la vida disfrutando de eso que tú quieres y que te hace feliz, que disfrutas haciendo.

Para mí, el sueño de Manuel es poder vivir en esto, poder disfrutar y llegar a mis 50 años hablando de música, creando ideas, encerrándome en el estudio todas las semanas.

FUENTE: EFE