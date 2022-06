La increíble planta que camina

Entre los rasgos que distinguen a los animales de las plantas podemos afirmar que los animales son heterótrofos — no hacen la fotosíntesis, sino que consumen a otros seres vivos para obtener energía— y se mueven, mientras que las plantas son autótrofas —hacen la fotosíntesis— y no se mueven. Estos rasgos, sin embargo, no siempre son universales.

Los movimientos de las plantas

Algunos animales secuestran cloroplastos de las plantas y algas que consumen y pueden realizar la fotosíntesis; hay otros, como las esponjas, que no se mueven, son totalmente sésiles, y de hecho, no tienen sistema nervioso.