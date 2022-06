Aguas negras agobian a vecinos de Las Acacias

Desde hace más de tres meses los vecinos de la vereda 66 de la urbanización Las Acacias del municipio Girardot, presentan el colapso de las aguas residuales, lo que ha ocasionado que muchos de los adultos mayores que viven en la zona presenten graves problemas de salud.

Las aguas residuales se encuentran en todo el estacionamiento

En este sentido, Hilda Mota manifestó que este problema cada día empeora más, al punto que ya las aguas residuales se encuentran en todo el estacionamiento de la zona, “esto es peligroso, necesitamos con urgencia la ayuda de los organismos del estado que se aboquen a solventar”.

Mencionó que hasta la fecha sólo han ido a realizar inspecciones, pero no solucionan la problemática, “vienen puro a ofrecer y no nos dan una solución, estamos desesperados, no podemos continuar viviendo con estos malos olores, además de los miles de animales que son atraídos por las aguas negras”.

Por su parte, Yaquelín Acosta destacó que las aguas negras llegan hasta la vereda 95, “hemos realizado la denuncia en todos los organismos competentes, pero no nos han dado una solución al respecto, nuestro mayor temor es que las aguas negras se liguen con las aguas limpias y esto traiga mayor contaminación en la zona”.

Acosta indicó que los malos olores no los deja vivir tranquilos, “no podemos continuar viviendo en estas condiciones, necesitamos que nos escuchen y nos ayuden a resolver, ya no podemos salir de nuestras viviendas y cuando llueve la situación empeora mucho más”.

El desbordamiento de las aguas residuales es un problema recurrente en la comunidad

Mencionó además que el sector carece de alumbrado público, “sabemos que la Alcaldía de Girardot tiene un operativo d alumbrado, pero para este sector no ha llegado todavía, la falta de alumbrado y la aguas residuales es un problema recurrente en la comunidad y necesitamos de su ayuda”.

Por último, los vecinos indicaron que necesitan que les realicen una inspección completa en la zona y así poder determinar cuál es el problema que más los afecta y además mencionaron que los integrantes de Fuerza Vecinal los han ayudado a canalizar las denuncias en cuanto a la problemática que los afecta.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI