El gasoil en divisas significa la quiebra del sector transporte

Algunos choferes comienzan a llegar en las noches, otros en la madrugada y algunos rezagados estaban en la cola desde el día anterior, todos con la misma misión poder equipar sus vehículos con gasoil para producir y generar prosperidad en el país.

Largas colas se hacen a diario para que los transportistas equipen sus unidades

Sin embargo, y como ellos mismos lo afirman, cada día la situación se torna más complicada, más insostenible para los trabajadores, quienes pierden hasta cuatro días en una cola para equipar 100 litros subsidiados y poder hacer un viaje a Caracas, Valencia y regresar a Maracay con una reserva de combustible.

La otra opción menos rentable es pasar la mañana equipando a precio internacional y perder la poca ganancia que puede generar un viaje al centro del país.

Para Luis Rizzo, chofer de un camión, explicó que pernocta en la estación de servicio La Romana, donde aún llega el gasoil subsidiado, explicó el trabajador del volante que con los 100 litros que le surten a precio subsidiado llega hasta Puerto La Cruz, estado Anzoátegui y le permite regresar a la capital del país teniendo que surtir en los valles mirandinos donde los primeros 50 litros son a precio de subsidio y los restantes se cancelan a 0,30?$ por litro”, señaló.

Luis Rizzo

Rizzo explicó que prácticamente está pasando un día para equipar y dos días para viajar, lo que reduce los márgenes de ganancias que tiene y en muchos casos sólo puede hacer un viaje a la semana.

Indicó que si tienen que equipar a precio internacional habrá que realizar ajustes en los fletes que a fin de cuentas deben ser asumidos por el usuario final.

Raúl Castillo recordó que surtir el combustible subsidiado es una lotería, ya que hay días en que no llega y esto hace retrasar la operación de carga.

Raúl Castillo

“Trabajo a destajo, y hay ocasiones en que me llaman y estoy en la cola, ese día pierdo la carga porque no tengo combustible y lo que estamos cobrando no da para asumir el pago del diesel dolarizado”, detalló Castillo.

A juicio del conductor, las colas están presentes en todas las bombas. Sean subsidiadas o dolarizadas, y de ser cierto que se está trabajando para eliminar el subsidio, esto será la ruina del sector transporte.

“En Aragua hay cierta flexibilidad para surtir gasoil, ya que hay estados como Barinas, Táchira, o Falcón donde el gasoil es escaso, y esto se convierte en largas colas de días para los choferes, por esta razón nadie quiere viajar para esos lados”, explicó Castillo.

Para Castillo, esta situación es insostenible, ya que en ocasiones no ha podido equipar en la semana y por ello se queda sin viajar, esto se traduce en que durante ese periodo no genera ingresos para su familia.

La estación de servicios La Romana ha mostrado una continuidad esta semana para surtir gasoil, así lo confirmó Gilbert Mora, quien explicó que se le surten 100 litros a los primeros 100 conductores, después si aún hay camiones en la cola se equipan con el rematante del combustible.

Gilbert Mora

“Con estos 100 litros voy hasta Valencia y regreso, después paso un día equipando y vuelvo a viajar al tercer día, esto significa que estoy haciendo dos viajes a la semana, cuando mucho tres, pero a ciudades cercanas”, destacó.

Añadió Mora, que ahora están activando los peajes en varias ciudades del país, lo que representa otro impacto al bolsillo de los choferes.

Detalló el conductor que hay una normativa vigente donde no se puede circular con pimpinas de combustible, por esta razón los viajes largos son una pérdida para los transportistas.

“Equipar en divisas es pérdida para el transportista, esto significará que los transportes deberán ajustar sus fletes para poder obtener ganancias y que esta actividad sea rentable”, añadió.

El transporte público no escapa a esta situación, las incomodidades de los conductores para equipar se aprecian cada día en las colas, el malestar está presente y los choferes esperan que desde los gremios que los agrupan pronto se pronuncien sobre las acciones que van a emprender.

Te recomendamos: Colegio de Médicos pidió a la población no alarmarse

José Zambrano, conductor de la línea El Castaño, se encuentra en la cola desde muy temprano, no ha trabajado por no tener suficiente combustible.

José Zambrano

“Este carro requiere 70 litros diarios para poder trabajar todo el día, y el estado me subsidia 100 litros cada cuatro días, esto significa que si quiero trabajar los demás días debo pagarlo a precio dolarizado, lo que me conllevaría a quebrar o a trabajar gratis”.

A juicio de Castillo, el precio del gasoil en divisa va a llevar al gremio a la quiebra por no ser rentable.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo