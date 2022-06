Desde mayo están desaparecidas dos mujeres de Villa de Cura

El 20 de mayo cerca de las 3:00 de la tarde, Mildreth Marislandi Colmenares Acosta, de 29 años de edad, habló con su mamá, Miroslava Acosta, notificándole que iba con una amiga, Ignales Celimar Rosales Narváez, de 19 años, a una fiesta en la parroquia Bella Vista en el municipio Sucre. Esa fue la última vez que la dama conversó con su progenitora, porque hasta la fecha, ya a mitad del mes de junio, no se conoce el paradero de ninguna de las dos mujeres, situación que mantiene en zozobra a familiares y amigos de ambas.

Mildreth e Ignales están desaparecidas desde el 20 de mayo

La señora Acosta se hizo presente en el diario elsiglo para informar sobre la desaparición de las muchachas. “Esto es desesperante”, apuntó. La próxima semana se cumplirá un mes que Mildreth e Ignales salieron a Bella Vista y no han vuelto más, destacó.

Contó la madre, hasta donde conoce, su hija no tiene conocidos en esa parroquia cercana a Cagua, por lo que le pareció muy raro que iban a ese sector. “Pero se fueron y no han regresado”, añadió; explicó que las dos viven en Villa de Cura, en el municipio Zamora.

Detalló Miroslava, que Mildreth tiene dos hijos, uno de 10 años de edad y otro de 6; por su parte Ignales es madre de un pequeño de 3 años. “Ellas salían constantemente a fiestas, pero llegaban. Es la primera vez que ocurre esto y ha pasado mucho tiempo”, subrayó.

Acosta aseguró que ya ha ido a las instancias correspondientes para denunciar el caso. Primero, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, en la Base Municipal Villa de Cura, y al Ministerio Público en Zamora. “Pero lamentablemente lo único que he escuchado es que están trabajando en el caso y que cuando tengan información me la harán saber”, puntualizó.

Miroslava Acosta, madre de Mildreth

“Es desesperante toda esta situación, porque están desaparecidas desde el 20 de mayo y no tenemos información del sitio en el que pudieran estar. Los amigos no saben nada de su paradero; no sabemos con quién fueron a la fiesta y a dónde fue”, enfatizó la consternada madre.

“Le pido a la colectividad aragüeña, al pueblo en general que nos ayuden ante toda esta situación. Pido, en nombre de mis nietos, del niño de Ignales, de nuestras familias, que si saben sobre el posible paradero de mi hija y su amiga nos los hagan saber de inmediato. Casi un mes que fueron a una fiesta en Bella de Vista, cerca de Cagua y no han regresado, por favor pido nos ayuden”, manifestó.

La señora Miroslava puso a disposición un número de teléfono móvil para que la contacten si alguna persona llega a manejar información de las desaparecidas: pueden llamar al 0424-3354842.

