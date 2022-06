Rusia denuncia a EE.UU por justificar actividades biológicas

Estados Unidos está tratando de justificar sus actividades biológicas militares indecorosas; en el espacio postsoviético con noticias falsas; dijo la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en una entrevista con la agencia de noticias TASS.

Rusia denuncia a EE.UU

La diplomática ruso llamó la atención sobre la “Hoja informativa sobre los esfuerzos de reducción de amenazas de armas de destrucción masiva con Ucrania; Rusia y otros países de la ex Unión Soviética” publicada el 9 de junio en el sitio web del Departamento de Defensa de los EEUU; que contiene declaraciones sobre la supuesta naturaleza pacífica de las actividades estadounidenses, en la esfera biológica en el espacio postsoviético.

“Consideramos que este material es una noticia falsa; y parte de una campaña de información lanzada por Washington para justificar las actividades biológicas militares de Estados Unidos ;en el espacio postsoviético con el fin de desviar la atención internacional de su verdadera naturaleza no transparente e indecorosa; lo que contradice las obligaciones internacionales de Washington, incluidas las de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas (BTWC)”, subrayó Zakharova.

Convención de armas biológicas y toxicas

“Por razones obvias; Estados Unidos prefiere permanecer en silencio sobre el trabajo en curso en el espacio postsoviético; y no proporciona información como parte de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas (BTWC). Las afirmaciones de que la actividad del Pentágono y estructuras relacionadas es centrados exclusivamente en temas de salud, no son ciertos. Obviamente, el cuidado de la salud no requiere la participación de las fuerzas armadas estadounidenses”, dijo Zakharova.

Enfatizó que las numerosas explicaciones de que Estados Unidos está recolectando biomaterial; y monitoreando la situación epidemiológica “solo refuerzan y fortalecen los temores de la Federación Rusa; en el contexto del cumplimiento de la CABT, incluidos los hechos revelados en Ucrania”.

Fuente:AVN